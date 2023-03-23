Cumhurbaşkanı açıkladı: En düşük emekli maaşı zamlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı için zam yapıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Bugün canlı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; seçim, deprem, eğitim gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde 5 bin 500 TL olan emekli maaşına ise zam yapıldığını açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. pic.twitter.com/iUHuHDYPVb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2023

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair yaptığı açıklamada yeni bir bilgi geldi. Öyle ki emekliler hakkında konuşan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı. Daha öncesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşını ve emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri yükseltecek çalışmamız var. En geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" demişti.

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Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca yüzyüze eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, şimdilik online ile devam edileceğini fakat bu kararın tekrar değerlendirileceğini belirtti.

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