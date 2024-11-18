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Çukurova'ya akıllı ulaşım geliyor

Çukurova'ya akıllı ulaşım geliyor
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Türkiye'nin önde gelen mobil ulaşım uygulaması Zuppin ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım hizmeti veren tek yetkili firma S.S. Çukurova Uluslararası havalimanı taşıma ve işletme kooperatifi ve iştiraki HAVAMAŞ önemli bir iş ortaklığına imza attı.

Türkiye'nin önde gelen mobil ulaşım uygulaması Zuppin ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım hizmeti veren tek yetkili firma S.S. Çukurova Uluslararası havalimanı tasima ve isletme kooperatifi ve iştiraki HAVAMAŞ önemli bir iş ortaklığına imza attı. Bu iş ortaklığıyla Zuppin, HAVAMAŞ ile birlikte Çukurova Bölgesi'nde yaşayanların ulaşım deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İmzalanan anlaşma ile Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden HAVAMAŞ otobüsleri, havalimanı taksileri ve VIP transfer araçlarına Zuppin mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşılabilecek.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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