CS2-AMD skandalında sevindiren gelişme: Banlanan oyuncuların banı yakında açılacak

Valve, AMD'nin Anti-Lag+ özelliğini etkinleştiren CS2 oyuncularına yönelik VAC ban uyarısının ardından önemli bir açıklama yaptı. Bu uyarı, ayın başında yayınlandı ve AMD GPU'ları kullanan oyuncuları Anti-Lag+ özelliğinin olası sonuçları konusunda uyardı.

Valve'e göre, AMD'nin "motor dll işlevlerini saptırarak" çalışan bu özellik, CS2 oyuncuları için risk oluşturuyordu

Bu sorunu çözmek adına Valve, "uyumsuz AMD grafik sürücüleri için başlangıç kontrolü" adı verilen bir önlem uyguladı. Etkilenen oyuncular, yasaklamalarının yakında kaldırılmasını bekleyebilirler.

Güncelleme ayrıca Windows 11 Auto HDR'nin zaman zaman duman efektlerinin kaybolmasına neden olan bir hatasını da gideriyor. Bunun yanı sıra, çeşitli hata düzeltmeleri ve oyun deneyimini geliştiren iyileştirmeler de bulunuyor.

Ancak banlanan oyuncuların, daha önce onlarla oynayanların endişeleri var. Bu kişiler, kendilerini hilecilerle ilişkilendirerek itibarlarının zarar görebileceğinden endişe ediyorlar. Valve, henüz bu endişelere yanıt vermedi ve etkilenen oyuncuları telafi etmek için bir plan açıklamadı.

Tartışma alevlendi: CS2, oyuncuları ikiye böldü!

Son derece popüler olan taktiksel FPS oyunu CS: GO'nun yenilenmiş sürümü CS2, Eylül ayının sonunda piyasaya sürüldü. Bu durum geliştikçe, daha fazla güncelleme ve bilgi sağlanacaktır muhtemelen, dolayısıyla bizleri takip etmeyi unutmayın. Oyuncular ve meraklılar, Valve'ın Anti-Lag+ sorununun daha geniş kapsamlı sonuçlarına vereceği yanıtı merakla bekliyor olacak.

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