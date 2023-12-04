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CS 2, tahtını kaptırdı! Yeni oyun, Steam listelerinin altını üstüne getirdi

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Dijital oyun mağazası Steam'de yakın zamanda piyasaya sürülen Lethal Company adlı bir oyun, çok satanlar listesini altüst etti.

Son dönemde oyun dünyası oldukça heyecan verici bir hal aldı. Red Dead Redemption 2 ve Baldur's Gate 3 gibi büyük yapımların yanı sıra, Counter-Strike 2 gibi çevrimiçi oyunlar da dahil olmak üzere binlerce oyun, Steam'in en çok satanlar listesinde birbiriyle yarışıyor.

Bu listede genellikle on binlerce hatta yüz binlerce dolar maliyetli oyunlar görülüyor. Ancak son zamanlarda küçük bir ekip tarafından geliştirilen ve adını listeye yazdırmayı başaran bir oyun gözleri üzerine çekti. Bu oyun, Lethal Company.

Steam'in en beğenilen oyunu olabilir mi? Lethal Company, listeleri altüstü etti

Yüksek bir ihtimalle ilk defa duyacağınız Zeekerss adlı bir oyun stüdyosu tarafından ekim ayının sonlarına doğru piyasaya sürülen söz konusu bu oyun, şu anda erken erişim sürecinde olmasına rağmen önemli bir başarı elde etti.

Lethal Company, Steam Türkiye'de elde edilen toplam gelire göre en çok satanlar listesinde Counter-Strike 2'den hemen sonra ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı. Oyun, dünya geneli sıralamasında ise zirvede.

Steam'den bir vurucu hamle daha! Artık o sistemlere destek yok

5,79 dolar gibi birim olarak düşük sayılabilecek bir fiyata sahip olan Lethal Company, 100 binden fazla değerlendirme aldı. Asıl şaşırtan ve oyunun başarısını gözler önüne seren taraf ise bu değerlendirmelerin yüzde 98'inden fazlasının olumlu olması. Bu doğrultuda Lethal Company, Steam'de şimdiye kadar en beğenilen oyun gibi görünüyor.

Peki oyundaki amaç ne?

Co-op bağımsız bir korku oyunu olan Lethal Company'de oyuncular, şirket için sözleşmeli bir işçi rolünü üstleniyor ve gezegenlere giderek hurda topluyor. Evet, yanlış duymadınız. Oyuncu bunu yapmadığında ise şirket tarafından öldürülüyor. Tabii gidilen gezegenlerde çeşitli canavarların olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu da heyecanı ve bir o kadar da eğlenceyi artıran bir unsur.

Çevrim içi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Lethal Company'nin oldukça yüksek seviyede bir sistem gereksinimine ihtiyaç duymadığını belirtelim. Grafiklerin kalitesi de bu düşük gereksinimler doğrultusunda pek de yüksek değil. Oyuncular, eğlence odaklı olup görsellik bir yana daha çok keyif almayı tercih ediyorlar. Yani grafik seviyesi pek de umursanmıyor.

Lethal Company minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi:  Windows 10 (64-bit)

İşlemci:  Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz; Shader Model 5

Ekran Kartı:  NVIDIA GForce GTX 1050

Depolama:  1 GB kullanılabilir alan

DirectX:  Sürüm 11

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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