Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sonunda istediği maaşı ödeyecek bir kulüp buldu.

Manchester United kadrosunda kendine yer bulamayan Cristiano Ronaldo, bir süredir yeni bir takım arayışındaydı. Fakat kulüp yönetimi beklemek yerine ünlü futbolcuyla olan sözleşmesini feshetti. Bugün ortaya çıkan haberlere göre de Avrupa'da istediği ücreti alamayacağını anlayan Ronaldo, kariyerine Arabistan yarımadasında devam edecek.

Cristiano Ronaldo, artık Al-Nassr forması giyecek!

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile yıllık 75 milyon euro ücret karşılığı 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme dahilinde yer alan ticari anlaşmalarla birlikte 2025 Haziran'ına kadar toplamda 200 milyon euro kazanacak.

1?? Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan yolcusu 2?? Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaştı -2025 yazı 3?? Senelik 75 milyon euro net ücret 4?? Ticari sözleşmelerle birlikte kazancı 200 milyon euro olacak 5?? Al-Nassr'ın PSG'den Sergio Ramos'u da almak istediği söyleniyor pic.twitter.com/JDZIUOfX30 — M. Can AKA (@mcaka_17) December 30, 2022

Tabii yalnızca bu kadar değil. Anlaşmanın aslında 7 yıllık olduğu ve 2.5 yılın sonunda futbolculuğu bırakarak kulüp elçiliği yapmaya başlayacağı belirtiliyor. Buna göre Ronaldo, 2030 yılına kadar Arabistan'ın Mısır ve Yunanistan ile yarıştığı Dünya Kupası adaylığında rol sahibi olacak.

Kaynak: CBS Sports

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