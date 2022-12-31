Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sonunda istediği maaşı ödeyecek bir kulüp buldu.
Manchester United kadrosunda kendine yer bulamayan Cristiano Ronaldo, bir süredir yeni bir takım arayışındaydı. Fakat kulüp yönetimi beklemek yerine ünlü futbolcuyla olan sözleşmesini feshetti. Bugün ortaya çıkan haberlere göre de Avrupa'da istediği ücreti alamayacağını anlayan Ronaldo, kariyerine Arabistan yarımadasında devam edecek.
Cristiano Ronaldo, artık Al-Nassr forması giyecek!
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile yıllık 75 milyon euro ücret karşılığı 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme dahilinde yer alan ticari anlaşmalarla birlikte 2025 Haziran'ına kadar toplamda 200 milyon euro kazanacak.
Tabii yalnızca bu kadar değil. Anlaşmanın aslında 7 yıllık olduğu ve 2.5 yılın sonunda futbolculuğu bırakarak kulüp elçiliği yapmaya başlayacağı belirtiliyor. Buna göre Ronaldo, 2030 yılına kadar Arabistan'ın Mısır ve Yunanistan ile yarıştığı Dünya Kupası adaylığında rol sahibi olacak.
Kaynak: CBS Sports
Haber güncelleniyor…
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022