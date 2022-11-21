Cristiano Ronaldo, kırdığı yeni rekorla tarihe geçti!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasında şimdiden yerini alan Cristiano Ronaldo, futboldaki başarıları kadar saha dışı olaylarla da gündeme geliyor. Yıldız oyuncu, sosyal medyada da oldukça fazla ilgi görüyor.

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Son dönemde demeçleriyle futbol dünyasında büyük yer edinen Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, kariyerinde elde ettiği başarıların yanına ilginç bir başarı daha ekledi. Cristiano Ronaldo, Instagram'da en yüksek takipçi sayısına sahip kişiydi. Süper yıldız, rekorunu bir basamak yukarı taşıdı ve 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu. Rekor, 569 milyon takipçisi bulunan Instagram resmi hesabında.

Günümüz şartlarına bakıldığında çok sık paylaşım yapmayan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile paylaştı. Fotoğraf çok kısa sürede dünya gündemine oturdu. İki yıldız ismin aynı anda paylaştığı fotoğrafa milyonlarca beğeni geldi.

Cristiano Ronaldo'nun başarıları

2 kez Dünyada yılın futbolcusu

5 kez Ballon D'or kazananı

UEFA Avrupa'da yılın oyuncusu

4 kez Portekiz'de yılın oyuncusu

1 kez FIFA Puskas ödülü

19 kez gol kralı

6 kez sezonun oyuncusu

5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

1 kez Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu

4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu

3 kez İngiltere Premier Lig şampiyonu

2 kez İtalya Serie A şampiyonu

2 kez İspanya La Liga şampiyonu

3 kez UEFA Süper Kupa şampiyonu

1 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonu

1 kez İngiltere Lig Kupası şampiyonu

2 kez İspanya Copa del Rey şampiyonu

1 Kez Kupa İtalya şampiyonu

2 kez İngiltere Carling Cup şampiyonu

2 kez İtalya Süper Kupası şampiyonu

2 kez İspanya Süper Kupası şampiyonu

1 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonu

1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonu

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Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United hakkında verdiği demeçlerle gündem oldu. Kariyerinin ilk yükselişini yaptığı kulüpte iş iyi gitmiyor. Öte yandan yıldız isim, daha önce Sporting Lizbon ve Juventus takımlarında oynasa da en büyük başarılarını Real Madrid formasıyla kazanmıştı.