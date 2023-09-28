Counter-Strike 2 (CS2) İndirilebilir Hale Geldi

Yılın ilk çeyreğinde duyurulan Counter-Strike 2 (CS2) oyunu, açık beta testlerinin ardından tüm kullanıcılar için indirilebilir hale geldi. CS2, yeni özellikler ve Source 2 motoruyla geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Yılın ilk çeyreğinde "CS: GO katili" sloganıyla duyurulan Counter-Strike 2 için geri sayım nihayet tamamlandı. Bir süre boyunca kapalı beta sürecinde kalan oyun, Eylül ayı başında açık beta testlerini hızlandırdı. Counter Strike (CS2) nihayet tüm kullanıcılar için indirilebilir hale geldi.

Counter-Strike 2 (CS2) nasıl indirilir?

CS2, ilk olarak 2012 yılında oyuncular ile buluşan Counter Strike: Global Offensive'in devamı niteliğinde. Ancak oyuna birçok heyecan verici yeni özellik getirmesiyle merak uyandırıyor. Bunların başında yeni bir ekipman sistemi ve oyun formatlarında değişiklikler yer alıyor.

Ayrıca CS2, yeni Source 2 motoruyla geliştirildi. Bu da hem grafiklerin hem de oynanışın daha gerçekçi olacağı anlamına geliyor. Global Offensive'de bulunan birçok silah ve haritanın yeni yapımda yer alacağını belirtelim.

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CS: GO'ya benzer şekilde, Counter-Strike 2'nin de indirmek ve oynamak için ücretsiz olacağını hatırlatmak gerekiyor.

Counter-Strike 2 (CS2) indirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Steam'e giriş yapın.

2. Adım: Kütüphaneden Counter-Strike 2'yi bulun.

3. Adım: Güncellemeyi indirin.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

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