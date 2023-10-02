Cooler Master Sneaker X PC: Ayakkabı şeklinde yeni bilgisayar modeli

Cooler Master, spor ayakkabı şeklinde tasarlanmış yeni oyun sistemini görücüye çıkardı. Sneaker X PC olarak adlandırılan mini-ITX bilgisayar, ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. İçinde 13. nesil Intel i7 işlemci ve GeForce RTX 4070 Ti ekran kartı bulunuyor.

Günümüzde farklı şekillerde birçok bilgisayar kasası geliştiriliyor. Ancak Cooler Master tasarımı bir adım daha öteye taşıyarak ayakkabı şeklinde yeni bilgisayar modelini satışa çıkardı. 13. nesil Intel i7 işlemciye ve GeForce RTX 4070 Ti ekran kartına yer veriyor.

Ayakkabı bilgisayar: Cooler Master Sneaker X PC özellikleri ve fiyatı

Cooler Master, spor ayakkabı şeklinde tasarlanmış yeni oyun sistemini görücüye çıkardı. Spor ve oyun dünyasına meraklı kişileri cezbeden yeni PC kasası, ilginç tasarımıyla ön plana çıkıyor. Sneaker X PC olarak adlandırılan mini-ITX bilgisayar, bağcıklarına ve marka detaylarına kadar spor ayakkabı görünümüne sahip.

İlginç şekilde Cooler Master'ın herhangi bir ayakkabı markasıyla iş birliği bulunmuyor. Yani tasarım açısından Cooler Master'ın özgün çizgilerine sahip. Kırmızı ve beyaz ağırlıklı bir PC kasası olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Ayakkabı görünümlü bilgisayarın içinde Intel Core i7-13700K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ekran kartı, 32GB DDR5 RAM ve 2TB'a kadar NVMe SSD bulunuyor. Ayrıca "ayakkabının içine" gizlenmiş bir 360 mm AIO sıvı soğutucu yer alıyor.

Havalandırma deliklerine sahip yan paneller ve RGB aydınlatmalı tek giriş fanıyla hava akışı sağlanıyor. Spor ayakkabının üst ve ön kısmındaki iki kesik ise mini-ITX kasanın görünümünü ortaya çıkarıyor.

Bu benzersiz tasarımın maliyeti ise malesef cüzdanları zorlayacak gibi duruyor. RTX 4070 Ti'lı Sneaker X fiyatı 3499 dolardan başlıyor.

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