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Continental Conti Eco Gen 5 Serisi Yeni Nesil Lastikler Duyuruldu

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Continental yük taşımacılığı endüstrisi için tasarladığı yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini duyurdu. Özellikle şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında Continental'e göre devrim niteliğinde bir ilerleme sunarak düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştiriyor. İşte Continental Conti Eco Gen 5 serisi hakkında her şey…

Continental Conti Eco Gen 5 serisi ile yeni dönem başlıyor

Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri ile Conti Eco Gen 5 serisi yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve aynı zamanda çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Maliyet verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini eş zamanlı olarak karşılayarak filo operatörlerinin AB regülasyonlarına uyum sağlamalarına olanak tanıyor. Ön ve çeker akslar için tasarlanmış farklı modellerle piyasaya sürülen Conti Eco Gen 5, çift katmanlı yapısı ve gelişmiş sırt tasarımı ile kilometre performansını artırırken yuvarlanma direncini azaltıyor.

Continental ve Vodafone birlikteliği ilk meyvelerini verdi

Conti Eco Gen 5 lastikleri daha kalın alt sırt katmanı ve yenilikçi omuz tasarımları ile geliyor. Bu tasarımlar da lastiğin yola temas eden bölgesinin eşit şekilde aşınmasını sağlayarak uzun süreli kullanımda bile performansı koruyor.

Continental'in davetlisi olarak Hannover'e geldim. Büyük heyecanla taşındıkları yeni binasındayım. Gurur veren bir bilgi paylaşayım. Tüm dünyadan gelen gazetecilere açılış konuşmasını bir Türk yapacak. Continental Bölge Yöneticisi Tansu Işık ile özel bir video çekeceğim. pic.twitter.com/Tug9FGEvLl

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) April 15, 2024

Ayrıca Continental'in mühendislik ekibinin lastik karkas yapısını ve damak geometrisini yeniden şekillendirerek yuvarlanma direncinde yüzde 12, kilometre performansında ise yüzde 10'a varan iyileşmeler elde ettiği belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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