ÇOMÜ Öğretim Üyeleri TEKNOFEST'te Bronz Madalya Kazandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim üyeleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda, bronz madalya ile ödüllendirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Biyolojik Üreaz Enzimi ve Nitrifikasyon İnhibitörleri ile Organik, İnorganik, Katı, Sıvı veya Toz Gübre Üretim Yöntemi" başlıklı buluş, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin Kavdır, Prof. Dr. Mustafa Başaran, araştırma görevlisi Çağrı Kınık ve Tuba Topçu'dan oluşan ekip tarafından geliştirildi.

Tarım sektörüne sürdürülebilir bir çözüm sunarak akademi, dünya ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamasının hedeflendiği buluşa ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bilgi ve birikimini uluslararası alanda tescillemesinden büyük gurur duyuyoruz. Bilimsel üretimin ve patent çalışmalarının teşvik edilmesi, üniversitemizin en temel misyonlarından biridir. Bu buluş, akademisyenlerimizin emeklerinin ve bilime olan bağlılıklarının somut bir göstergesidir. Bu değerli başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi ve araştırmacılarımızı gönülden tebrik ediyor, kendilerine üniversitemize ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bilimsel üretimi ve inovasyonu desteklemeye devam edecektir."