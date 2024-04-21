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Commodore 64'ün Kült Oyunu Beyond the Ice Palace 2 Geri Dönüyor

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Commodore 64'ün efsanevi oyunu Beyond the Ice Palace, 36 yıl sonra devam oyunuyla geri dönüyor. Yeni sürüm, orijinalinin retro grafik tarzını korurken modern platformlar için optimize edilmiş geliştirmeler içeriyor.

Commodore 64'ün (C64) kült oyunlarından Beyond the Ice Palace, 1988'de piyasaya sürüldüğünde, Metroidvania türüne getirdiği yeniliklerle dikkat çekmişti. 36 yıl ardından, bu efsanevi bilgisayar oyunun devamı için heyecan verici bir haber geldi.

Beyond the Ice Palace adlı Commodore 64 bilgisayar oyunu 36 yıl sonra geri dönüyor!

Beyond the Ice Palace 2, 2024'te PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun yeni sürümü, orijinalinin retro grafik tarzını korurken, modern platformlar için optimize edilmiş geliştirmeleri de içeriyor.

Oyunun hikayesi, lanetli bir kralın yaşama geri dönmesini ve krallığını yeniden ele geçirmesini konu alıyor. Yıllarca zincirlenmiş olan kral, nihayet serbest kalır ve krallığını geri almak için mücadele eder. Yolculuğu boyunca, oyuncular krallığın harap olmuş bölgelerinde farklı düşmanlarla ve patronlarla yüzleşirken, yeni yetenekler kazanacak ve gizli alanları keşfedecekler.

Commodore 64 Mini çıkış tarihi belli oldu!

Bu, Metroidvania türünün tipik unsurlarını içeriyor: keşif, güçlendirme ve aksiyon dolu dövüş. İlk oyunda olduğu gibi, Beyond the Ice Palace 2, yan kaydırmalı aksiyon ve bulmaca öğeleriyle dikkat çekiyor. Yeni grafikler ve modern kontrol mekanikleri, oyuna günümüz standartlarında tazelik getiriyor.

Oyun, etkileyici görseller ve akıcı oynanış sunuyor, bu da onu hem eski oyuncular hem de yeni nesil için cazip kılıyor. Commodore 64 (C64), 1982 yılında Commodore Business Machines tarafından piyasaya sürülen, dönemin en popüler ev bilgisayarlarından biri.

8-bit bir bilgisayar olan C64, 64 kilobayt RAM'e sahipti ve SID (Sound Interface Device) çipi sayesinde o dönemin standartlarına göre oldukça kaliteli ses çıkışı sağlıyordu. Commodore 64'ün geniş oyun ve yazılım kütüphanesi, onu oyun tutkunları ve yazılım geliştiriciler için cazip kılıyordu.

Ayrıca, C64'ün çok yönlü yapısı, kullanıcıların programlama ve donanım hacklemeyi keşfetmelerine de olanak sağladı. Döneminin en çok satan bilgisayarı olarak Commodore 64, bilgisayar ve oyun endüstrisinde kalıcı bir etki bıraktı ve retro oyun koleksiyoncuları için hala büyük bir ilgi odağı.

Beyond the Ice Palace 2'nin tam çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu haber, retro oyun severler için heyecan verici bir gelişme ve oyunun hayranlarının 36 yıl sonra klasik bir maceraya yeniden katılmaları için güzel bir fırsat sunuyor.

Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Geri dönmesini istediğiniz başka oyunlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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