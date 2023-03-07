com.tr alan adı nasıl alınır? Belgesiz Yöntem!

com.tr alan adı almak için hangi belgelere ihtiyaç duyulur? Belgesiz olarak com.tr nasıl alınır? İşte detaylar.

İnternetin her alanda kullanılır olmasıyla birlikte binlerce kişi ve kurum da kendi web sitelerine ihtiyaç duyuyor. Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren resmi kurumlar ise web sitelerinin "com.tr" domain uzantısına sahip olmasını istiyor. Peki com.tr alan adı nasıl alınır, belgesiz com.tr almak mümkün mü?

Belgesiz com.tr almak mümkün mü?

Türkiye'ye özgü .tr uzantılı domain satın almak için hangi belgelere ihtiyaç duyulur? Eskiden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bağlı Nic.tr üzerinden yapılan alan adı satın alma işlemi artık Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı TRABİS sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. TRABİS aracılığıyla evraksız com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı web siteleri açabilirsiniz.

TRABİS nedir ve com.tr nasıl alınır?

BTK ve ODTÜ arasında yapılan anlaşma sonrasında Nic.tr hizmeti 12 Eylül 2022 itibarıyla kapandı. Bu platform yerine TRABİS işleme alındı. BTK'nın bünyesinde hizmet veren TRABİS, .tr uzantılı domainlerin ve veri tabanlarının yönetilmesinde kullanılıyor.

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TRABİS sonrasında com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adları "ilk gelen alır" politikasına geçiş yaptı. Yani herhangi bir belge sunmadan, standart domainlere benzer şekilde, bu alan adlarını satın alabilirsiniz. Ancak av.tr, bel.tr, edu.tr, gov.tr ve tsk.tr gibi çeşitli uzantılar için hala belge zorunluluğu bulunuyor.

Yeni sistem sonrasında com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adlarını BTK'ya kayıtlı domain sağlayıcılarından alabilirsiniz. Bunun için Güzel Hosting domain sorgulama hizmetini tercih edebilirsiniz. İstediğiniz alan adının boş olup olmadığını kontrol etmek için yapmanız gerekenler şöyle:

Adım 1: Bu bağlantıdan Güzel Hosting alan adı sorgulama sayfasına gidin.

Adım 2: Kaydettirmek istediğiniz alan adını ".tr alan adları" başlığı altında sorgulayın. Eğer boştaysa sepetinize ekleyin.

Adım 3: 1 yıllık kayıt için ödemenizi yapın ve domaini satın alın.

Satın aldığınızı alan adını ister farklı bir hosting hizmetine isterseniz de Güzel Hosting'in sunucularına bağlayabilirsiniz.

TRABİS avantajları ve hukuksal işlemler

TRABİS sayesinde domain sahiplerine çeşitli avantajlar da sunuluyor. Örneğin, 2 ay boyunca domain için ödeme yapılmadığı takdirde 1 ay ödeme yapması beklenir. Eğer 3 aylık süreçte ödeme gerçekleştirilmezse, domainin kullanımı durdurulur ve 1 ay boyunca askıya alınır. Ardından başka bir kişi tarafından satın alınabilir.

Hukuksal sorunların önüne geçilmesi için BTK'nın Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları (UÇHS) sunduğunu da belirtmek gerekiyor. TRABİS ve UÇHS hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidebilirsiniz.

Belge zorunluluğu olmadığından dolayı .tr alan adlarını almak çok kolaylaştı. TRABİS ile ayrıca kişi bilgileri de belirli bir veri tabanında tutulmaya başlandı. Bu sayede .tr uzantılı sistemlerin dolandırıcılık yapmasının önüne geçildi.