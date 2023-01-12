ColorOS 13 güncellemesi 7 modele daha geldi!

Geçtiğimiz günlerde globalde ColorOS 13 alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.

Mayıs ayında duyurulan Android 13 kararlı ve beta sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni yapıyı temel alan arayüzlerden birisi de ColorOS 13. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde globalde yeni güncellemeyi alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.

ColorOS 13 güncellemesi alan 7 model!

Oppo, 10 Ocak'tan itibaren Android 13 tabanlı ColorOS 13 çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak 7 model daha yeni sürümü almaya hak kazandı. Ancak bu noktada önemli bir detay olduğunu belirtelim. Zira OPPO, söz konusu akıllı telefonların yalnızca ikisini globalde piyasaya sürdü. Yani geriye kalan modeller yalnızca Çin'i ilgilendiriyor.

Oppo Find X2

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Oppo Ace 2

Oppo K10 Pro

Oppo K10x

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro, Çin dışında piyasaya sürülen iki model. Öte yandan güncellemenin ilk etapta Endonezya'daki modeller için kullanımda olduğunu ve yakında diğer bölgelerde de yayınlanacağını belirtelim.

OPPO A56s 5G tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz günlerde duyurulan globalde kararlı sürümü alacak yeni modeller listesi şöyle;

Halihazırda almaya devam eden

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno7 Pro 5G

Oppo Reno7 5G

Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 Z 5G

Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5Z

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo K10 5G

Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77 5G

Oppo A76

Oppo A74 5G

13 Ocak'tan itibaren

Oppo Find X2 Pro – Hindistan, Endonezya

Oppo Find X2 – Hindistan, Endonezya

14 Ocak'tan itibaren

Oppo Reno8 – Endonezya

Oppo F21s Pro – Hindistan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!