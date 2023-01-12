ColorOS 13 güncellemesi 7 modele daha geldi!
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Geçtiğimiz günlerde globalde ColorOS 13 alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.
Mayıs ayında duyurulan Android 13 kararlı ve beta sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni yapıyı temel alan arayüzlerden birisi de ColorOS 13. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde globalde yeni güncellemeyi alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.
ColorOS 13 güncellemesi alan 7 model!
Oppo, 10 Ocak'tan itibaren Android 13 tabanlı ColorOS 13 çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak 7 model daha yeni sürümü almaya hak kazandı. Ancak bu noktada önemli bir detay olduğunu belirtelim. Zira OPPO, söz konusu akıllı telefonların yalnızca ikisini globalde piyasaya sürdü. Yani geriye kalan modeller yalnızca Çin'i ilgilendiriyor.
Oppo Find X2
Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
Oppo Find X2 Pro
Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
Oppo Ace 2
Oppo K10 Pro
Oppo K10x
OPPO Find X2 ve Find X2 Pro, Çin dışında piyasaya sürülen iki model. Öte yandan güncellemenin ilk etapta Endonezya'daki modeller için kullanımda olduğunu ve yakında diğer bölgelerde de yayınlanacağını belirtelim.
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Geçtiğimiz günlerde duyurulan globalde kararlı sürümü alacak yeni modeller listesi şöyle;
Halihazırda almaya devam eden
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Lite
Oppo Find X3 Pro
Oppo Find X3 Neo
Oppo Find X3 Lite
Oppo Reno8 Pro
Oppo Reno8
Oppo Reno7 Pro 5G
Oppo Reno7 5G
Oppo Reno7
Oppo Reno7 Z 5G
Oppo Reno6 Pro 5G
Oppo Reno6 5G
Oppo Reno6 Z 5G
Oppo Reno5 Pro 5G
Oppo Reno5 Pro+ 5G
Oppo Reno5 5G
Oppo Reno5Z
Oppo F21 Pro 5G
Oppo F21 Pro
Oppo F19 Pro+ 5G
Oppo K10 5G
Oppo K10
Oppo A96
Oppo A77 5G
Oppo A76
Oppo A74 5G
13 Ocak'tan itibaren
Oppo Find X2 Pro – Hindistan, Endonezya
Oppo Find X2 – Hindistan, Endonezya
14 Ocak'tan itibaren
Oppo Reno8 – Endonezya
Oppo F21s Pro – Hindistan
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