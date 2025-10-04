CoinTR'den kullanıcılarına çifte fırsat

Haberler

Düşük Transfer Ücretleri ve Hediye Kutusu Etkinliği Kripto alım satımını herkes için anlaşılır ve güvenilir bir sisteme oturtmayı amaçlayan CoinTRda sunuyor. Şirket, tüm zincirlerde transfer ücretlerini düşürürken, aynı zamanda başlattığı "Hediye Kutusu Etkinliği" ile yeni ve mevcut kullanıcılarına armağanlar sunuyor.

CoinTR, platformunda transfer ücretlerini düşürdüğünü duyurdu. Tüm zincirlerde geçerli olan bu güncelleme ile transferlerde yüzde 80'e varan indirim sunuluyor.

Bunun yanı sıra başlatılan Hediye Kutusu Etkinliği ile hem yeni hem de mevcut kullanıcılar hediye kazanma şansı elde ediyor. Hediyelerini almak için yeni kullanıcıların en az 50 USDT, mevcut kullanıcıların ise en az 1.000 USDT değerinde işlem hacmine ulaşmaları gerekiyor. Katılım şartlarını tamamlayan kullanıcılar, kampanya sayfası üzerinden başvuru yaparak yaklaşık 10 USDT değerinde üç farklı kripto varlıktan oluşan hediye paketlerini alabilecek. Hediyeler, katılım şartlarını yerine getiren kullanıcıların spot hesaplarına üç iş günü içerisinde aktarılacak.

CoinTR, kampanyanın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip bireysel kullanıcılar için geçerli olduğunu, kurumsal ve alt hesapların kapsam dışında bırakıldığını duyurdu.

CoinTR yetkilileri, söz konusu indirimler ve etkinlik ile kullanıcılarına daha avantajlı bir işlem ortamı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Kullanıcı dostu çözümlerimizle Türkiye'de kripto ekosistemini büyütmeye ve erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

COİNTR HAKKINDA

Yerel bir kripto para borsası olan CoinTR, 2021 yılından bu yana hizmet vermektedir. CoinTR kripto alım-satım platformu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "faaliyette bulunanlar listesi" kapsamında hizmet vermektedir. 2024 sonbaharda marka yenileme sürecini tamamlayan CoinTR, 2025 Haziran'da marka yüzü olarak A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile anlaştı.

250–280'den fazla kripto para çiftinde Türk Lirası ile al-sat imkânı sunan CoinTR, 0 komisyonlu Kolay Al/Sat seçeneği ve "otomatik yatırım, trend haritası, Grid Bot" gibi gelişmiş araçlarla kullanıcıların, hem yeni başlayan hem de tecrübeli yatırımcı olarak beklentilerine cevap veriyor.7/24 Türkçe müşteri desteği ve yerel banka havalesi / FAST gibi hızlı para yatırma/çekme seçenekleriyle pratik ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

CoinTR, kripto paraları Türkiye'de daha erişilebilir, daha kolay ve daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. CoinTR, "Hız ve Güven'' sloganıyla da ürün ve kullanıcı deneyimi noktasında en üst düzey araçları sunarken, bunları herkesin anlayabileceği arayüzler ve sistemler ile kullanıcılarına sunuyor. Kripto alım satımını herkes için anlaşılır ve güvenilir bir sisteme oturtmayı amaçlayan CoinTR, büyüyen kullanıcı kitlesi ile her geçen gün amacına daha da yaklaşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

