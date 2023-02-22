Coinbase hacklendi! Bu veriler ele geçirildi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, bazı çalışanların giriş bilgilerinin hackerların eline geçirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, son zamanlarda düzen kurumlarıyla mücadele ediyor. Bu mücadelelerin dışında borsa bir kısım kurumsal verileri hackerlara kaptırdı. Borsa tarafından gelen açıklamada, bazı çalışanların giriş bilgileri hackerlar tarafından ele geçirildi.

Hackerler bazı çalışanların bilgilerini ele geçirdi

Coinbase, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu konum itibariyle sık sık siber saldırıya uğrayan borsa, tekrar bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Coinbase yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamayla yeniden hacklendiklerini duyurdu.

Bu kez gerçekleşen saldırının hedefinde ise çalışanların şirket giriş bilgileri vardı. Coinbase, yaptığı açıklamada bu saldırının nasıl gerçekleştiğini de açıkladı. Bununla birlikte borsa, saldırının kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından gerçekleştiğini ve bu kişilerin bazı çalışanlara 'oltalama' yöntemiyle SMS attıklarını belirtti.

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Bu mesajlarda ise link üzerinden sisteme acil giriş yapabilecekleri ifadesi yer aldı. Çalışanlardan bazıları bunu fark ederek yetkililere habere verirken bazı çalışanlar tuzağa düştü. Durumu anlayan yetkililer ise hızlı bir şekilde önlem aldı ve saldırganları püskürttü.

Sonuç olarak da borsa yetkilileri çalışanların giriş bilgilerini tamamen değiştirdi. Ayrıca saldırıda hiçbir kullanıcı bilgilerine de erişilmediğini belirtti. Yetkililere göre saldırıda kullanılan yöntem, geçen yıl Cloudflare'e saldıranların uyguladığı yöntem ile aynı.

Borsanın güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jeff Lunglhofer saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında da saldırıyı doğrulamış oldu. "Coinbase, çalışanlarımızdan birini hedef alan bir siber güvenlik saldırısıyla karşılaşmıştır. Ancak şirketin güvenlik önlemleri, saldırganın sisteme girişini engellemiştir. Bu sayede saldırgan hiçbir müşteri fonu ya da hassas bilgisine ulaşamamıştır. Ancak bazı çalışanlarımızın telefon numaraları, e-mail adresleri ve adları gibi bilgiler hackerların eline geçmiştir."

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