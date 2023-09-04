M11 Studio tarafından geliştirilen ve Türk geliştiriciler tarafından yapılan ilk Osmanlı İstanbul'u temalı oyun olan Compass of the Destiny: İstanbul (COD İstanbul), Steam'de yayınlanacak. Oyun, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nu ve gerçek tarihi olayları keşfetme imkanı sunuyor. Ayrıca, oyunun 7 dilde lokalleştirme yapılarak farklı coğrafyalardan oyunculara ulaşması hedefleniyor.

Haziran ayında oyunun demosunu oyuncuların beğenisine sunan ve Steam Festte 25 bin anlık kullanıcı tarafından izlenerek rekor kıran COD İstanbul oyunu 15 Eylül'de Steam'de yayına girecek.

M11 Studio'nun 5Deniz çatısı altında geliştirilen yeni oyunu Compass of the Destiny: İstanbul (COD İstanbul) ayrıca Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen ilk Osmanlı İstanbul'u temalı oyun olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz günlerde oyunun sinematik ve oynanış fragmanları oyuncuların beğenisine sunuldu.

Geliştiriciler, o dönemin estetiği ve mimarisiyle uyumlu olarak İstanbul'un Avrupa yakasını yeniden tasarladıklarını ifade ediyor. Compass of the Destiny: İstanbul'da Küçük Piyale, Şişhane, Galata gibi birçok bölge bulunacak.

17'nci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nu, gizemlerini ve gerçek tarihi olayların keşfedileceği Compass of the Destiny: Istanbul oyununda, Fitrat'ın yolunu açacak pusulanın rehberliğinde gelişiyor.

Yerli geliştiricilere destek vermek için oyunu şimdiden Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.

Compass of the Destiny, Türkiye'de türünün ilk örneği olan izometrik bir Aksiyon/RPG oyunu. Fitrat (Zindan) ve pusula gibi benzersiz mekanikler içeren oyun, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor.

Oyun, Müneccim Ahmed Dede gibi tarihsel figürlerle etkileşim kurarak gerçek tarihi ve hikayeleri deneyimleme şansı sunuyor. Oyuncular, Venedik-Osmanlı ilişkisini yakından gözlemleyerek kahramanlarının hikayesini şekillendiriyor.

COD İSTANBUL İÇİN 7 DİLDE LOKALLEŞTİRME

Türkçe seslendirmenin yanında COD İstanbul oyunu için İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Arapça, Hintçe ve Almanca lokalleştirme yapıldı. Bu şekilde kültürel öğelerimiz ve tarihi motiflerimiz bir bilgisayar oyunu aracılığıyla farklı coğrafyalardan yüzbinlerce oyuncuya ulaşması hedefleniyor. Geliştiriciler Türk dizilerinin başarılı olduğu ülkelerde oyunun pazarlanması için özel bir çalışma yapacaklarının altını çiziyorlar.

Oyunun müzikleri müzisyen Yağız Oral tarafından yapıldı.

Yağız Oral 2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nın resmi tanıtım müziği ve birçok film ve dizinin müziklerinin bestecisi olarak da tanınıyor. Oyun, Müneccim Ahmed Dede gibi tarihsel figürlerle etkileşim kurarak gerçek tarihi ve hikayeleri deneyimleme şansı sunar. Oyuncular, Venedik-Osmanlı ilişkisini yakından gözlemleyerek kahramanlarının hikayesini şekillendirebilirler.

M11 STUDİO VE 5DENIZ HAKKINDA

M11 Studio, Ankara merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu ve özellikle Ronin: Two Souls oyunuyla tanındı. Özellikle Uzak Doğu kültürü meraklıları oyuna büyük ilgi gösterdi. Hikaye anlatımına ve etkileşimli deneyimlere olan tutkuları ile stüdyo, eğlencenin sınırlarını zorlayan benzersiz ve büyüleyici oyunlar yaratmayı hedefliyor.

5Deniz; 2016 yılında Ankara, Türkiye'de kurulan bir dijital oyun dağıtım şirketi. Şirket, video oyunları, hediye kartları, ödeme kartları, yazılım lisansları, e-kitaplar ve daha birçok farklı ürünün dağıtımında uzman. 5Deniz'in Capcom, PlayStation Studios, Frontier Developments, Iceberg Interactive, Take-Two Interactive, Warner Bros ve tinyBuild gibi 60'tan fazla oyun yayıncısı ile resmi iş ortaklıkları bulunuyor.

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