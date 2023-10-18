Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yayımı Ertelendi
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TÜİK, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında alan uygulaması yapılamadığı için Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması bülteninin yayımını gelecek yıla erteledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugünkü takviminde yer alan Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması bülteninin yayımını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında alan uygulaması yapılamaması nedeniyle gelecek yıla erteledi.
TÜİK'ten yayımlanan duyuruda, AA'nın da bugün gündeminde abonelerine servis ettiği bültenin yayımına ilişkin karara yer verildi.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 18 Ekim 2023'te yayımlanması planlanan 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023 Haber Bülteni'nin alan uygulaması ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiştir. Araştırmaya ilişkin bülten sonuçları 2024 yılında yayımlanacaktır."