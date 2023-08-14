Cochlear Nucleus 8 Ses İşlemcisi Red Dot Award'dan ödül aldı

Cochlear tarafından geliştirilen Nucleus 8 Ses İşlemcisi, tasarım yarışması Red Dot Award'dan ödül aldı. Şirket, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bu teknoloji ile öne çıktı.

Cochlear tarafından geliştirilen Nucleus 8 Ses İşlemcisi, tasarım yarışması Red Dot Award'dan ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insanların duymasına ve seslerini duyurmalarına yardımcı olma misyonuyla hareket eden Cochlear, uluslararası prestijli ödülleri hanesine yazdırmaya devam ediyor.

Cochlear, son olarak Nucleus 8 Ses İşlemcisi ile Red Dot Award'ın sahibi oldu. Konforu bir üst seviyeye çıkarmak üzere tasarlanan bu teknolojinin tasarımı jüriden tam not aldı.

Tasarımın yenilik, işlevsellik, biçimsel kalite ve ekolojik uyumluluk dahil olmak üzere çeşitli yönlerinin bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği ödül programında, Cochlear Nucleus 8 Ses İşlemcisinin konforu, teknolojisi ve tasarımı öne çıktı.

Akıllı özellikleriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, insanlarla iletişimi daha kolay hale getirmek üzere tasarlanan Nucleus 8 Ses İşlemcisinin en yeni işitme teknolojisi sunduğunu bildirdi.

İşlemcinin, ortamdaki değişiklikleri algıladığını ve kullanıcının sesleri farklı ortamlarda bile net bir şekilde duymasına yardımcı olacak şekilde otomatik olarak ayarladığını aktaran Erden, şunları kaydetti:

"Şu ana kadarki en akıllı işitme teknolojimiz olan SCAN 2 özelliği ile SmartSound iQ 2'ye sahip Nucleus 8 Ses İşlemcisi, böylece her ortamdaki sese otomatik olarak uyum sağlıyor. Üstelik, gelecek nesil bluetooth teknolojisine sahip olan Nucleus 8, Bluetooth Auracast'ı destekleyen havaalanı, okul, spor kulübü ve spor salonu gibi kamuya açık alanlarda yapılan yayınlara katılma imkanı da sunuyor. ForwardFocus, istenmeyen arka plan gürültüsünü daha güçlü bir şekilde azalttığından yüz yüze sohbetler çok daha net duyulabiliyor. Kullanıcı deneyimini üst seviyede tutan ses işlemcimizi, uyumlu bir Apple veya Android cihazdan Nucleus Smart uygulamasını kullanarak yönetmek ve kontrol etmekse oldukça kolay."