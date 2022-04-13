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Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor

Tekmoloji - Teknoloji
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Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor

Coca-Cola yeni içeceği "Piksellerin aroması" olarka adlandırdığı Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı.

Coca-Cola yeni içeceği Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı. Ardından Fortnite ekosisteminde yerini alan bu sanal içecek, fiziksel olarak Mayıs ayında tüketicilerle buluşacak.

Coca-Cola yeni içeceğini oyuna yerleştirmek için oyun kuruluşu PWR ile iş birliği yaparak, Fortnite Critive'de Pixel Point isimli özel bir ada oluşturuyor. Pixel Point'i ziyaret edenler, Coca-Cola temalı oyunlar oynayabiliyor ve oyunların yanı sıra koleksiyonlar elde ederek, gizli hazineleri keşfediyor.

Piksellerin Aroması

Yapılan açıklamaya göre üretim süreci Epic Games ve Fortnite'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Yeni içecek fiziksel olarak 2 Mayıs'tan itibaren ABD'deki raflarda yerini alacak ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Tekmoloji / Teknoloji

Teknoloji, Haberler

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