Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor

Coca-Cola yeni içeceği Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı. Ardından Fortnite ekosisteminde yerini alan bu sanal içecek, fiziksel olarak Mayıs ayında tüketicilerle buluşacak.

Coca-Cola yeni içeceğini oyuna yerleştirmek için oyun kuruluşu PWR ile iş birliği yaparak, Fortnite Critive'de Pixel Point isimli özel bir ada oluşturuyor. Pixel Point'i ziyaret edenler, Coca-Cola temalı oyunlar oynayabiliyor ve oyunların yanı sıra koleksiyonlar elde ederek, gizli hazineleri keşfediyor.

Piksellerin Aroması

Tekmoloji / Teknoloji