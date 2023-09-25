Coante, yeni koleksiyonunu İtalya'daki Marmomac Fuarı'nda sergileyecek

Kuvars kompoze plaka sektöründe faaliyet yürüten Coante, yeni koleksiyonunu "Değişim Zamanı" sloganıyla ilk kez İtalya'daki Marmomac Fuarı'nda sergileyecek.

Coante, yeni koleksiyonunu ilk kez, İtalya'da düzenlenen Marmomac Fuarı'nda "Değişim Zamanı" sloganıyla sergilemeye hazırlanıyor. Coante'nin yeni ürünleriyle birlikte sektördeki öncü kimliğini ve farklılığını devam ettirmeyi amaçladıklarını söyleyen Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, "Coante'nin yepyeni serisiyle sıra dışı bir tasarıma imza attık. Yeni serimiz ilhamını doğadan alıyor ve adeta Rönesans döneminin yeniden doğuş etkisini hissettiriyor. Müşterilerimizin her anlamda doğallığı hissedeceği bir konsept ortaya koyuyoruz. Breton teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünümüz, görsellik açısından çok daha farklı bir noktada ve bir benzeri yok. Çok yakında ikinci fabrikamızda seri üretime başlanacak ürünlerimizle performanstan ve kaliteden vazgeçmeden çok daha farklı görsellikte ürünler sunacağız. Dünyanın da beklediği bu yeni ürünle segmenti baştan aşağı değiştiriyoruz. Sadece desenleri değil kullanım alanlarını ve boyutlarını da farklılaştırıyoruz. İç mekanlarda sınırsız bir kullanım alanı oluşturuyoruz" diye konuştu.

"KREOS TEKNOLOJİLİ YENİ ÜRÜNLERİMİZİ İLK KEZ MARMOMAC'TA SERGİLEYECEĞİZ"

Coante'nin yeni koleksiyonunun sektördeki ezberleri bozacağını ifade eden Erdem, "Teknoloji partnerimiz Breton'un Kreos teknolojisinden yararlanarak ürettiğimiz bu koleksiyon dört yıllık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada artık herkes estetik olarak farklılık arıyor. Biz de inovasyondaki farkımızı ortaya koyarak işimizde öncü olmak ve sektörü değiştirmek istiyoruz. Kreos teknolojili yeni ürünlerimizi ilk kez Verona Marmomac'ta sergileyeceğiz. Marmomac Fuarı, uluslararası pazara açılan benzersiz bir vitrin; markaların en iyi ürün ve projelerini tanıtmalarına olanak tanıyan, aynı zamanda ziyaretçilerine yönelik etkinlikler ve toplantı fırsatları sunan ayrıcalıklı bir platform. Bundan dolayı Marmomac Fuarı'na her yıl katılmaya özen gösteriyoruz. Bu yılki katılımımızın bizim için ayrı bir önemi var. Sektöre bambaşka bir anlayış getirecek yeni koleksiyonumuzu ilk kez burada sergileyeceğiz. Önceliğimiz, yurt dışında aranan bir marka olan Coante'nin trendi belirleyen ve büyük talep gören yeni ürünlerinin yurt dışı pazarında da öne çıkmasını sağlamak. Yeni koleksiyonumuzu yurt içinde ise kasım ayında Türkiye'de sektörün önemli fuarlarından UNICERA'da sergileyeceğiz" dedi.

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