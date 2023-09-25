Coante, İtalya Marmomac Fuarı'nda yeni koleksiyonunu sergileyecek

İç mekanlara değişimi ve zarafeti getiren yenilikçi ürünleriyle trendleri belirleyen Coante, sektörde ezberleri bozmaya hazırlandığı yeni koleksiyonunu 'Değişim Zamanı' sloganıyla ilk kez İtalya Marmomac Fuarı'nda sergileyecek.

Türkiye ve dünya pazarı için ürettiği yenilikçi ürünlerle yurt içi ve yurt dışı fuarlarda trendleri belirleyerek sektöre yön veren Coante, sektöre bambaşka bir soluk getirecek yeni koleksiyonunu "Değişim Zamanı" sloganıyla ilk kez Marmomac Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Coante'nin yeni ürünleriyle birlikte sektördeki öncü kimliğini ve farklılığını devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, "Coante'nin yepyeni serisiyle sıra dışı bir tasarıma imza attık. Yeni serimiz ilhamını doğadan alıyor ve adeta rönesans döneminin yeniden doğuş etkisini hissettiriyor. Müşterilerimizin her anlamda doğallığı hissedeceği bir konsept ortaya koyuyoruz. Breton teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünümüz görsellik açısından çok daha farklı bir noktada ve bir benzeri yok. Çok yakında 2. fabrikamızda seri üretime başlanacak ürünlerimizle performanstan ve kaliteden vazgeçmeden çok daha farklı görsellikte ürünler sunacağız. Dünyanın da beklediği bu yeni ürünle segmenti baştan aşağı değiştiriyoruz. Sadece desenleri değil kullanım alanlarını ve boyutlarını da farklılaştırıyoruz. İç mekanlarda sınırsız bir kullanım alanı oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Kreos teknolojili yeni ürünlerimizi ilk kez Marmomac'ta sergileyeceğiz"

Coante'nin yeni koleksiyonunun sektördeki ezberleri bozacağını ifade eden Erdem; "Teknoloji partnerimiz Breton'un Kreos teknolojisinden yararlanarak ürettiğimiz bu koleksiyon dört yıllık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada artık herkes estetik olarak farklılık arıyor. Biz de inovasyondaki farkımızı ortaya koyarak, işimizde öncü olmak ve sektörü değiştirmek istiyoruz. Kreos teknolojili yeni ürünlerimizi ilk kez Verona Marmomac'ta sergileyeceğiz. Marmomac Fuarı, uluslararası pazara açılan benzersiz bir vitrin, markaların en iyi ürün ve projelerini tanıtmalarına imkan tanıyan, aynı zamanda ziyaretçilerine yönelik etkinlikler ve toplantı fırsatları sunan ayrıcalıklı bir platform. Bundan dolayı Marmomac Fuarı'na her yıl katılmaya özen gösteriyoruz. Bu yılki katılımımızın bizim için ayrı bir önemi var. Sektöre bambaşka bir anlayış getirecek yeni koleksiyonumuzu ilk kez burada sergileyeceğiz. Önceliğimiz, yurt dışında aranan bir marka olan Coante'nin trendi belirleyen ve büyük talep gören yeni ürünlerinin yurt dışı pazarında da öne çıkmasını sağlamak. Yeni koleksiyonumuzu yurt içinde ise Kasım ayında Türkiye'de sektörün önemli fuarlarından UNICERA'da sergileyeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA