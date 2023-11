Nothing, alt markası CMF ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, ürün yelpazesini 26'dan fazla ülkeye yaymayı planlıyor.

CMF by Nothing Türkiye pazarında olacak mı?

Nothing geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı aksesuarlar geliştirmek için CMF isimli alt markasını tanıttı. Bu markanın ilk ürünlerini ise ilk aşamada sadece ABD ve İngiltere'de satışa sundu. Ancak CMF markası çok yakında küresel pazara girmeye hazırlanıyor. Peki CMF by Nothing Türkiye pazarında olacak mı?

CMF by Nothing küresel yolunda

Nothing, ürünlerinin dünya çapında bulunabilirliğini artırmak için gaza bastı. Phone ve Ear modellerini ülkemize getiren şirket; alt markası CMF için de çalışmalarını hızlandırdı. CEO Carl Pei telefon, kulaklık ve diğer cihazlardan oluşan ürün yelpazesini yıl sonuna kadar 26'dan fazla ülkeye yaymayı planladığını duyurdu.

Nothing şu anda Avrupa, Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika'daki belirli pazarlarda ürün satıyor. Yıl sonuna kadar tüm cihazlarının Japonya, Tayland, Avustralya, Meksika, Brezilya ve Almanya gibi farklı pazarlarda mevcut olacağını söylüyor. Ancak CMF'nin Türkiye'ye geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Sektör analistlerine göre bu genişleme bazı tutarsızlıkları da beraberinde getiriyor. Örneğin, Avustralya'da tüm Nothing ürünleri satılmasına rağmen Power 65W GaN şarj cihazı bulunmuyor. ABD'de ise CMF Watch Pro Amazon'da listelenmiş durumda ancak şu anda satın alınamıyor.

İspanya, İtalya ve Fransa gibi bazı AB pazarlarında ise ön sipariş tarihinden çok daha erken şekilde ürünlerin satışa çıkacağı belirtildi. Bu hızlı genişlemenin, Nothing ve CMF stoklarında sorunlar yaratabileceğine dair endişeler bulunuyor.

CMF by Nothing ilk etkinliğini Eylül ayında gerçekleştirdi. Lansman kapsamında CMF Buds Pro kulaklık, Watch Pro akıllı saat ve Power 65W GaN şarj cihazı görücüye çıktı. CMF Watch Pro, Buds Pro ve GaN 65W şarj aletinin ülkemize ne zaman geleceği ise belirsiz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!