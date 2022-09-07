ClickMeLive ile teknolojiye uygun fiyatla ulaşmak artık mümkün!
Teknoloji Haberleri
Teknoloji tutkunları dikkat! ClickMeLive, 7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de indirimlerle dolu bir canlı yayına hazırlanıyor.
Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları, elektronik ürünlere ciddi bir darbe vurdu. Fiyat her geçen gün yükselen bu ürünleri indirimsiz almak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durumda ise vatandaşların imdadına yetişen çözümlerden biri de ClickMeLive oldu. Son olarak platform, 7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de indirimlerle dolu bir canlı yayına hazırlanıyor.
ClickMeLive'ın fırsatlarla dolu yayını 7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de
Türkiye'de eğlenceli canlı yayınlar ile internetten alışverişi tek noktada buluşturan ClickMeLive, kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; alışverişe canlı bağlanma, beğendikleri ürünü keşfetme ve merak ettiklerini sorarak kolayca satın alma imkanı buluyor.
7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de düzenlenecek canlı yayın da kullanıcılara bunu vaat ediyor. İki saate yakın sürmesi planlanan etkinlikte, uygulamayı indiren kullanıcılar, 21: 00'de canlı yayına bağlanabilir, anlatılan indirimli ürünlerden beğendiklerini yayın esnasında izlerken ürün listesine tıklayıp kolayca indirimli fiyatlardan satın alabilir.
Ancak bunun önemli bir fırsat olduğunu ve stokların sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani almak istediğiniz bir ürüne denk geldiğinizde acele etmeniz gerekiyor. Üstelik sadece elektronik de değil, her konudaki alışverişiniz için platformu kullanabilirsiniz. Peki ClickMeLive uygulamasına nasıl kaydolunur?
ClickMeLive hesabı nasıl oluşturulur?
ClicMeLive hesabı oluşturmak için ilk olarak uygulamayı App Store ya da Google Play Store üzerinden indirmeniz gerekiyor. Hemen ardından ise şu adımları izlemelisiniz:
Uygulamayı açtıktan sonra sağ alt köşede bulunan "Profilim" kısmına tıklayın.
Burada bulunan "Giriş Yap" butonuna dokunun.
Daha sonra karşınıza çıkacak olan ekrana cep telefonu numaranızı girin ve "Kodu Gönder" seçeneğine basın.
Telefonunuza gelen altı haneli doğrulama kodunu yazın.
Hemen ardından ise sırasıyla "Ad-Soyad, Kullanıcı Adı ve E-posta" kutularını doldurun.
Bu işlemleri de tamamladıktan sonra çeşitli kampanyalardan yararlanabilir ve yayınları takip edebilirsiniz.
Hangi ürünler indirime girecek?
ClickMeLive canlı yayınında piyasa değerinin altına satılacak olan ürünler ise şu şekilde:
Aksesuarlar
Apple – Watch Series 7 GPS – 45mm
EnergySistem – Urban 1 True Wireless Kulakiçi Kulaklık
EnergySistem – Earphones 1
Haylou – GT7 Bluetooth kulaklık
Samsung – Galaxy Watch 4 – 46MM
Xiaomi – MI 65W Fast Charger with Gan Tech
Xiaomi – MI Portable Bluetooth Speaker
Xiaomi – MI Smart Desk Lamp
Cep telefonları
Apple – iPhone 13 128GB
Oukitel – C21 – 64 GB
Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler
Asus – X515FA-EJ045 i5 10210U 8GB 256GB SSD Freedos 15.6 Notebook
HP – Laptop 15S-EQ3003NT 68N35EA AMD Ryzen5 5625U 8GB Ram 512GB Ssd 15.6¨ W11 Notebook
Samsung – Galaxy Tab A8 Wi-Fi SM-X200 32 GB 10.5¨ Tablet
Görüntü sistemleri
TV & Audio Xiaomi – Mijia 500 Ansı Full Hd Projeksiyon
TV & Audio Xiaomi – mi TV Stick TV Media Player 4K
Kişisel bakım teknolojileri
Philips – BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
Remington – S1A100 My Stilist Saç Düzleştirici
Xiaomi – Good Time Pore Cleaner
Xiaomi – MI Ionic Hair Dryer
Xiaomi – Yağ Ölçer Tartı
Küçük ev aletleri
Electrolux – EKF7700 Aroma ve Zaman Ayarlı Filtre Kahve Makinesi
Electrolux – Explore 6 E6AF1-6ST 1800 W Sıcak Hava Fritöz
Homend – Royaltea 1711H
TCL – Breeva A1C Akıllı Hava Temizleyici
Viomi – Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal
Xiaomi – mi Smart Kettle Pro
Xiaomi – mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi
Oyun / Konsol