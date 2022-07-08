ClickMeLive ile bayram tatili boyunca canlı canlı alışveriş keyfi

Türkiye'de online Alışveriş, video içeriği ve eğlenceyi tek bir noktada buluşturan ilk ve tek video alışveriş platformu ClickMeLive, takipçilerini uzun bayram tatili boyunca alışveriş keyfinden mahrum bırakmayacak. İşte ayrıntılar…

ClickMeLive neler sunuyor?

Ege'nin incisi Bodrum'dan başlayan bir bayram turuna çıkacak olan ClickMeLive, bu yaz için en trend moda parçalarından en dikkat çeken takılara, evlere farklı bir ambiyans katacak dekorasyon aksesuarlarından sofraları donatacak leziz gıda ürünlerine kadar geniş ve seçkin bir ürün yelpazesini, canlı yayınlarda takipçileriyle buluşturarak onları mutlu edecek.

İzleyenler Türkiye'nin her neresinde olursa olsun; ClickMeLive, Ege havasını onların oldukları yere taşıyacak ve bayram keyfini ikiye katlayacak. ClickMeLive'ın canlı canlı alışveriş dünyasına katılmak için yapmanız gereken tek şey, mobil uygulamayı, App Store (iOS) ve Google Play (Android) uygulama dükkanlarından indirmek.

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Canlı yayında alışveriş ayrıcalığı

ClickMeLive Ticari Genel Müdür Yardımcısı Emre İlban, uzun bayram tatili boyunca birçok tatil yöresinden canlı yayınlar gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Kullanıcılarımızın, Bodrum'dan Milas'a, Urla'dan Alaçatı'ya, Selimiye'den Akyaka'ya kadar gözde tatil beldelerindeki çok çeşitli satıcıların ürünlerine, sanki oradaymış ve canlı canlı alışveriş yapıyormuş gibi ulaşma şansı olacak.

Canlı yayında beğendikleri ürünleri, sadece birkaç tıkla satın alma deneyimi yaşayacaklar. Onlara telefonlarında canlı canlı alışveriş imkanı sağladığımız gibi, tatil beldelerini de ayaklarına kadar getirmiş olacağız. Aynı zamanda İstanbul'daki nezih mağaza ve butiklerden de çok eğlenceli yayınlarımız sürecek. Kullanıcılarımızın keyifli ve mutlu bir bayram tatili geçirmesini dileriz" dedi.

ClickMeLive kullanıcıları, canlı yayınlar sırasında satıcılara, yayıncılara ve mağaza personeline anlık sorular yöneltebilecek. Yayın sırasında beğendikleri ürünleri, sol alt köşedeki ikona tıklayarak sepetlerine ekleyecek ve güvenli ödeme sonrası alışverişlerini tamamlayacak.

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