CK Enerji, QR Anket uygulaması ile müşteri deneyimini ölçüyor

CK Enerji, 184 farklı lokasyonda bulunan merkezlerde, karekod teknolojisini kullanarak QR Anket çalışması başlattı. Uygulamayla müşterilerin deneyimleri ölçülerek elde edilen verilerle sorunlu alanlar iyileştirilip, hizmetleri müşterilerin beklenti ve isteklerine göre şekillendirmek hedefleniyor.

Nisan ayından itibaren tüm merkezlerde devreye giren QR Anket ile tüketiciler, aldıkları hizmeti puanlarken talep ve beklentilerini kolay bir şekilde şirkete ulaştırabiliyor. 184 farklı lokasyondaki merkezinde kolayca görülebilen noktalara asılan karekodlu posterleri akıllı telefonları aracılığı ile okutan tüketiciler, "Hangi işlem için bu birimi ziyaret ettiği, işlemin kolay mı zor mu gerçekleştiği, aldığı hizmetten memnun olup olmadığı" gibi soruları içeren ankete katılarak hızla geri bildirimde bulunabiliyor. Bu sırada sorun bildiren tüketicilere aynı gün içinde dönüş yapılırken, 48 saatten daha kısa bir sürede çözüm üretiliyor.

"QR HIZLI VE KULLANICI DOSTU BİR GERİ BİLDİRİM İMKANI SUNUYOR"

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için kullanıcı dostu bir uygulamayı devreye aldıklarını söyleyen CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk, "Bu uygulama ile müşteri deneyimini daha iyi anlayabilmeyi hedefliyoruz. Geri bildirimler neticesinde süreçleri iyileştirmek ve veriye dayalı müşteri deneyimini pozitif yönde artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Müşterilerimiz karekod ile birkaç adımda ankete erişebiliyor, deneyimlerini ve hizmet kalitesi ile ilgili beklentilerini paylaşabiliyor" dedi.

HEDEF MÜŞTERİ MEMENUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTIRMAK

Memnuniyet oranlarını arttırmak adına farklı projeler de yürüttüklerini belirten Öztürk, "Bu uygulama ile hizmet noktalarında işlem yapan müşterilerimizin deneyimlerini gözlemlerken, elde ettiğimiz verilerle neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamayı ve hizmetlerimizi müşterilerimizin beklenti ve isteklerine göre şekillendirmeyi hedefliyoruz. Müşteri geri bildirimlerini önemsiyor ve bu bilgileri hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve müşteri deneyimini en iyi seviyeye çıkarmak için kullanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.