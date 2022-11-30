Citroen Ami'ye yerli rakip! Km'de 9 kuruş yakıyor

Otomotiv sektöründe yenilikçi tasarımların giderek popülerleştiğini görüyoruz. Öyle ki geçtiğimiz ay düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda 3D yazıcı ile basılan SUV'lardan hidrojen yakıtlı araçlara kadar birçok yenilik gördük. Bugün ise şehir içi ulaşımda pratik çözümler sunan Citroen Ami rakibi yerli elektrikli otomobil Ceryan ortaya çıktı.

Citroen Ami rakibi yerli elektrikli otomobil Ceryan!

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kurulan ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, yerli elektrikli otomobil Ceryan için çalışmalara 4 yıl önce başladı.

Otomobil içerisinde kullanılacak olan yürüyen aksam ve elektronik sistemlerin tamamlanmasının ardından tasarım süreci başlatıldı. Burada da jüri tarafından seçilen 4 model 16 bin katılımcı tarafından oylandı. Neticede ise 6 bin kişinin oyuyla yukarıdaki görselde yer alan L6E sınıfı hafif segment araç ortaya çıktı.

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Bugün itibariyle Ceryan'ın tüm yol testlerinin tamamlandığı belirtiliyor. Teknik verilerine baktığımızdaysa boş ağırlığı 450 kg olan ilk prototipin 45 km hıza ulaştığı, 60 km ve 100 km şeklinde 2 farklı menzil sunan pil seçeneğine sahip olduğu, ayrıca isteğe göre 2 veya 4 kişilik üretilebileceği söyleniyor.

En dikkat çekici veri ise elektrik tüketimi ve şehir içi kullanım maliyeti alanında oldu. Zira kendini Citroen Ami rakibi olarak konumlandıran otomobilin 100 km menzil sağlayan bataryası evde 9 TL, işyerinde 15 TL maliyetle şarj oluyor.

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