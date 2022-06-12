Citroen Ami, Türkiye'nin En Ucuz Otomobili Olarak Satışa Sunuldu - Haberler

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Citroen Ami, Türkiye'nin En Ucuz Otomobili Olarak Satışa Sunuldu

Tekmoloji - Teknoloji
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Citroen Ami, Türkiye'nin En Ucuz Otomobili Olarak Satışa Sunuldu

Citroen, geçtiğimiz yılın sonlarında kurumsal müşterilerine satışını gerçekleştirdiği %100 elektrikli aracı Ami'yi şimdi son tüketici ile buluşturuyor.

Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü olan Ami, geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirdi. Şimdi ise son tüketici ile buluşmak için perakende satışa sunuldu.

Citroen Ami Fiyatı Ne Kadar?

Citroen'in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami'nin Türkiye satış fiyatı 219.000 TL olarak belirlendi.

Citroen Türkiye Pazarlama Müdürü Selen Akım, "Geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300'den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu." dedi.

Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar gidebilen ve saatte 45 km hıza ulaşabilen %100 elektrikli olan Ami, her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm ve deneyim hedefliyor.

Tekmoloji / Teknoloji

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