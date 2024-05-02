Citroën Elektrikli Araç Modelleri ve Özellikleri

Citroën, kurulduğu tarihten bu yana yenilikçiliği merkeze alarak araçlarında devrim niteliğinde tasarımlar sunar. Çevre dostu olması nedeniyle hem doğaya hem de ekonomik anlamda kullanıcıya fayda sağlayan Citroën elektrikli araba modelleri günümüzün en gözde enerjisiyle hareket eder. Her an kolayca şarj edilebilir bataryalarla sağlanan elektrik enerjisi Citroën farkıyla kullanıcılara sunulur.

Yeni dünya düzenine geçişte oldukça önemli bir yeri olan Citroën hibrit ve elektrikli araba modelleri sessiz çalışma sistemi ile gürültü kirliliğinin önüne geçmeye yardımcı olur. Citroën elektrikli araba fiyatları ve sağladıkları yüksek teknoloji gibi avantajları düşünüldüğünde geleceğe büyük bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

Citroën %100 elektrikli araç modelleri

Elektrikli Citroën araçlar hızla artan bir popülariteye sahip. Yenilikçi ve çevreci özellikleri ile öne çıkan araçlar sürücülerin yol boyunca tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir donanımla hazırlanır. Sürücülerin sürüş deneyimi boyunca işlerini daha kolay bir hale getirmeyi hedefleyen Citroën, %100 elektrikli model seçenekleri ile konfor deneyimini zirveye taşıyor. Markanın tamamen elektrikli modelleri arasında geniş iç hacmi ile öne çıkan Ë-C4, mini tasarımı ile Ami ve yepyeni özellikleri ile Ë-C4 X bulunuyor.

Şehir içi ulaşımda daha rahat hareket edebilmeniz için kompakt boyutlara sahip Ami, park sorununu da ortadan kaldırmayı başarıyor. Seyahatleri keyifli hale getiren Ë-C4 ve Ë-C4 X de yolculuk etmeyi sevenlere farklı menzil seçenekleri sunuyor.

Citroën binek elektrikli araç modelleri

Fastback silüetinin zarafeti ile SUV araçların güçlü yönlerini birleştiren Ë-C4 X, elektrikli araç arayışında olanlar için oldukça dikkat çekici bir seçenek. Dört farklı şarj tipi ile kullanım kolaylığı sunan Citroën Ë-C4 X iki farklı menzil seçeneğine sahip. Özellikle Advanced Comfort koltukları ve süspansiyonu ile üst düzey konfor deneyimi yaşatır. Teknolojik donanım özellikleriyle hayatınızı kolaylaştırırken, %100 elektrikli motoru ile karbon salınımına yer vermez.

Ë-C4 normal, eko ve spor modu olmak üzere üç farklı sürüş modu ile yolculuğa eşlik eder. 100 kW hızlı şarj ile 30 dakika içinde %80 doluluğa ulaştırabilirsiniz. Standart ev prizi kullanarak şarj ettiğinizde ise 9 saatte 100 km menzil elde edebilirsiniz.

Citroën mini elektrikli araç modeli Ami

Citroën ticari araç gibi modellerinin dışında günlük hayatta şehir içi kullanıma uygun minik modeller de tasarlar. Elektrikli ve mini Citroën arabalar üstün manevra kabiliyeti ile park etmenizi kolaylaştırır. Citroën Ami park alanının sadece yarısını kaplar.

Sadece 4 saatte tamamen şarj olabilen Ami, ev tipi prizde dahi şarj edilebilir olmasıyla öne çıkar. Eksiksiz bir stabilize sağlayan yol tutuşu ile güvenli bir yolculuk deneyimi yaşatır. Panaromik cam tavanı, geniş ön, yan ve arka camlarla destekleyerek aydınlık bir iç mekan sunar. 75 km menzil sunan Ami model elektrikli mini araç şehir içinde günlük kullanım için biçilmiş kaftandır.

Citroën elektrikli araç menzilleri

Elektrikli Citroën sıfır araba modelleri depolama alanları ve teknolojik donanımlarıyla hayatınızı kolaylaştırmayı hedefler. Ortalama menzil değeri sürüş modu, yol şartları ve batarya tipi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin 50 kWh kapasiteli Ë-C4 bataryası ile 468 km'ye ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 560 km'ye kadar şehir içi menzil elde edebilirsiniz.

Siz de sürüş deneyiminizi modern çağa göre optimize etmek isterseniz elektrikli bir Citroën ile tanışabilirsiniz. Tasarım özellikleri ile göz dolduran Citroën'in elektrikli araçlarının özelliklerini inceleyerek ihtiyaçlarınıza yanıt veren modele ulaşabilirsiniz.