Çinli teknoloji şirketi Fourier Intelligence, ilk nesil insansı robotunu tanıttı

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rehabilitasyon robotları ve yapay zeka konusunda uzmanlaşan Çinli teknoloji startup'ı Fourier Intelligence, Shanghai'da devam etmekte olan Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Perşembe günü ilk nesil insansı robotunu tanıttı.

Shanghai merkezli şirket, önümüzdeki yıllarda büyük pazar fırsatlarını kazanca çevirmek amacıyla genel robotik teknolojileri konusunda girişimlerde bulunuyor.

Şirket, 1,65 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındaki GR-1 adlı robotun saatte 5 kilometre hızla yürüyebildiğini ve 50 kilogram yük taşıyabildiğini açıkladı. İnsan benzeri hareket kontrolüne sahip robot, iki ayak üzerinde yürüyebiliyor, engelleri aşabiliyor, bir eğime dengeli şekilde tırmanıp geri inebiliyor ve darbelere dayanabiliyor.

ChatGPT benzeri araçların sunduğu bilişsel zekayla desteklenen robot, insanlarla etkileşimde bulunurken çeşitli hareket ve görevleri yerine getirebiliyor.

Fourier Intelligence kurucusu ve CEO'su Gu Jie, "Bu değişim, masaüstü bilgisayardan kişisel dizüstü bilgisayara ve sonra akıllı telefona geçişe benzetilebilir" dedi. Gu, "Genel amaçlı insansı robotlar, aşamalı şekilde sektörün ana kolu haline gelecek" şeklinde konuştu.

Genel amaçlı insansı robotlar endüstriyel üretim, rehabilitasyon bakımı, bilimsel araştırmalar ve ev içi hizmetler gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

Fourier Intelligence, bu cihazı afet yardımı ve müdahalesi, yaşlı bakımı ve ev içi hizmetler gibi alanlarda konuşlandırma olasılıklarını araştırdığını açıkladı.

Şirket, sensörler ve biyonik yapılar gibi alanlardaki temel teknolojileri edindikten sonra 2019 yılında insansı robot programını başlatmıştı.