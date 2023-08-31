Çinli teknoloji şirketi Baidu, yapay zeka dil modelini yaygın kullanıma sundu

Çinli teknoloji şirketi Baidu, ChatGPT benzeri yapay zeka dil modeli olan Ernie Bot'u mobil uygulama olarak yayımladı. Ernie Bot, büyük ilgi gördü ve Baidu'nun hisseleri değer kazandı.

Çinli teknoloji şirketi Baidu, ChatGPT benzeri yapay zeka dil modelini yaygın kullanıma sundu.

Şirket, "Ernie Bot" mobil uygulamasını, internet sitesinde ve Çin'deki çevrim içi uygulama mağazalarında yayımladı.

İlk kez mart ayında tanıtılan yapay zeka modeli, uygulamayla yaygın kullanıma açıldı.

Ernie Bot, gün içinde Apple Çin'deki iOS uygulama mağazasında en fazla indirilen uygulama olurken Baidu'nun Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri gün içinde yüzde 3 değer kazandı.

Baidu Üst Yöneticisi (CEO) Robin Li, Ernie Bot'un kamuya açılmasının, gerçek dünyadaki insanlardan büyük ölçekte geri bildirime ulaşmaya olanak sağlayacağı ve bunun da yapay zeka modelinin daha fazla geliştirilmesine katkı yapacağını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka modelinin Çinli düzenleyici kurumların onayıyla yaygın kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Çin Siber Uzay İdaresi, 15 Ağustos'ta "üretken yapay zeka sistemleri"nin denetimine ilişkin düzenleme getirmişti.

Düzenlemeyle, yapay zeka modellerine dayalı uygulamaların piyasaya sürülmeden önce siber güvenlik denetiminden geçirilmesi şartı getirilmiş ve geliştiricilerin hükümetin teknoloji ve veri paylaşımına ilişkin taleplerine uyması zorunlu kılınmıştı.