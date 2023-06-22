Çinli Şirket Sivil Helikopter Üretiminde Hızlandırıyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi, sivil helikopter endüstrisindeki kalkınmayı hızlandırıyor. Şirket şu anda AC312E, AC332 ve AC352 gibi sivil helikopterleri üretebiliyor.