Üye Girişi
Haberler
Çinli Şirket Sivil Helikopter Üretiminde Hızlandırıyor

Çinli Şirket Sivil Helikopter Üretiminde Hızlandırıyor

Teknoloji Haberleri

Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi, sivil helikopter endüstrisindeki kalkınmayı hızlandırıyor. Şirket şu anda AC312E, AC332 ve AC352 gibi sivil helikopterleri üretebiliyor.

Çin'in Tianjin Kentinde Sivil Helikopter Endüstrisi Hızla KalkınıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi'nde AC332 tipi sivil helikopterin montajını yapan personeller, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi, sivil helikopter endüstrisindeki kalkınmayı hızlandırıyor. Şirket şu anda AC312E, AC332 ve AC352 gibi sivil helikopterleri üretebiliyor.

Çin'in Tianjin Kentinde Sivil Helikopter Endüstrisi Hızla KalkınıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi'nde AC312E tipi sivil helikopterin montajını yapan personeller, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in Tianjin Kentinde Sivil Helikopter Endüstrisi Hızla KalkınıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi'nde AC312E tipi sivil helikopterin montajını yapan bir personel, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in Tianjin Kentinde Sivil Helikopter Endüstrisi Hızla KalkınıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi'nde AC312E tipi sivil helikopterin montajını yapan personeller, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in Tianjin Kentinde Sivil Helikopter Endüstrisi Hızla KalkınıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde bulunan Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) bağlı Tianjin Helikopter Limited Şirketi'nde  AC332 tipi sivil helikopterin montajını yapan bir personel, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Helikopter Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title