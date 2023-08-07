Çinli Şirket İsrail'de Akıllı Elektrik Sayaçları Üretecek

Çinli teçhizat, elektrik ve elektronik üreticisi Shenzhen Kaifa Teknoloji Şirketi, İsrail Elektrik Şirketi için akıllı elektrik sayaçları üretecek. Üretim İsrail'de gerçekleşecek ve aylık 15.000 ila 20.000 adet sayaç üretilecek.

KUDÜS, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teçhizat, elektrik ve elektronik üreticisi Shenzhen Kaifa Teknoloji Şirketi, İsrail'de devlete ait İsrail Elektrik Şirketi için akıllı elektrik sayaçları üretecek.

İsrail Ekonomi Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, üretim ülkenin güneyinde bulunan Kiryat Gat kentindeki plastik enjeksiyon şirketi IPU'nun fabrikasında gerçekleşecek ve ayda 15.000 ila 20.000 adet sayaç üretilecek.

Çinli şirketin 200.000 elektrik sayacı tedariki için açılan İsrail Elektrik Şirketi ihalesini kazanmasının ardından, İsrail'de yapılacak üretim kesinleşti.

Üretimi yerelleştirme planı, İsrailli bir devlet kurumuyla 5 milyon ABD doları ve üzerinde sözleşme yapan yabancı tedarikçilerin İsrail endüstrilerinde offset uygulamalarıyla alım veya yatırımlar yapmasını öngören yasal şartı karşılıyor.

Bakanlık, Kaifa'nın İsrail'de bir üretim hattı kurmanın yanı sıra İsrailli şirkete bilgi ve mesleki eğitim de sağlayacağını belirtti.¦