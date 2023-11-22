Çinli şirket GalaxySpace, yeni nesil iletişim uydusu geliştiriyor

Çin'in ticari uzay şirketi GalaxySpace, doğrudan uyduya bağlanan cep telefonlarının geniş bant iletişimini destekleyecek yeni nesil bir iletişim uydusu geliştiriyor. Uydu, sinyal iletimini kolaylaştıracak güçlü bir enerji sistemiyle donatılacak.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ticari uzay şirketi GalaxySpace, doğrudan uyduya bağlanan cep telefonlarının geniş bant iletişimini destekleyecek yeni nesil bir iletişim uydusu geliştiriyor.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre, GalaxySpace kurucusu ve CEO'su Xu Ming bu hafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde düzenlenen 2023 Uzay ve Havacılık Bilişim Sektörü Uluslararası Ekosistem Etkinliği sırasında yaptığı açıklamada, uydunun halı şeklinde bir tasarıma sahip olacağını söyledi.

Uyduya hem iletişim antenleri hem de güneş panellerinin monte edileceğini kaydeden Xu, iletişim uydusuna aşamalı anten dizilimi ve güneş kanadının entegre edileceğini belirtti.

Uydu, sinyal iletimini kolaylaştıracak güçlü bir enerji sistemiyle donatılacak.

Günümüzde uzay altyapısı inşasının düşük yörüngeli, büyük ölçekli ve düşük maliyetli bir gelişim trendi izlemesi, ticari uzay şirketleri için fırsat yaratıyor.

20-21 Kasım tarihlerinde Chongqing kentinde düzenlenen etkinliğe, uzay ve havacılık bilişim sektörünün gelişimini ele almak üzere yurtiçi ve yurtdışından 434 işletme ve 67 kurum katıldı.