Çinli Şair Robotlar 2023 Dünya Robot Konferansı'nda Göz Kamaştırdı

Çin'in Tang Hanedanlığı döneminde yaşamış şairler Li Bai ve Du Fu'nun görünüşüne sahip insansı robotlar, 2023 Dünya Robot Konferansı'nda büyük ilgi gördü. Robotlar, kültür, turizm ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde yaşamış şairler Li Bai ve Du Fu'nun görünüşüne sahip insansı robotlar 2023 Dünya Robot Konferansı'na damgasını vurdu.

EX Robots şirketi yetkilisi Zheng Yaxin, "Robotların vücut şekilleri ve yüz ifadeleri adeta doğalmış gibi görünüyor. Gerçek insanların ses ve hareketlerini taklit edebiliyor ve izleyicilerle etkileşim kurabiliyorlar. Bu robotlar kültür, turizm ve eğitim gibi birçok alanda kullanıma girmiş durumda" dedi.

7 gün sürecek etkinlik, tüm dünyadan yaklaşık 160 robot şirketinin katılımıyla Çarşamba günü Beijing'de başladı. Katılımcı şirketlerin sergilediği 600 robot setinden 60'ı dünyada ilk kez bu etkinlikte tanıtıldı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, "Robot sektörü, ileri imalatı temsil ediyor ve akıllı döneme ilerleyişinde insan toplumuna liderlik ederken dünyanın ekonomik kalkınmasını teşvik ederek insanlığın refahını artırıyor" dedi.

Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre 2022'de küresel çapta kurulu endüstriyel robot kapasitesi 531.000 adetle tarihi bir zirveye ulaştı. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da birçok ekonomi, robotları toplumsal yaşama entegre ederek robotların kayda değer gücünü gözler önüne serdi.

Realman Akıllı Teknoloji (Beijing) Limited Şirketi'nin Dünya Robot Konferansı'ndaki sergi alanlarında birçok ziyaretçi, sırt ve omuzlarındaki kasları gevşetmek için robotlara masaj yaptırdı.

Realman Akıllı Teknoloji (Beijing) Limited Şirketi Pazarlama Direktörü Chao Jiaqi, "Robotların görsel sensörü, kişilerin fiziksel özelliklerini tespit edebiliyor. Sonra bu bilgileri kullanarak bir masaj izleği üretiyorlar. Robot kolu, basınç ve ısının uygunluğunu kontrol ederek masaj işlemini gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Chao, "Realman şirketinin Almanya, Japonya ve ABD gibi birçok ülkede tedarikçi ve dağıtıcıları bulunuyor. Sony ve Siemens'le de yakın işbirliği ilişkilerimiz var" diye konuştu.

ASEAN Akıllı Sanayi Konfederasyonu Başkanı Chee Fai Tan ise robotların bir yandan yüksek hassasiyetli çalışma yürütürken diğer yandan üretkenliği artırabileceğini dile getirdi. Robotlar, birçok kişinin yaşamına destek olmak amacıyla imalat ve tarımda yaygın şekilde kullanılıyor.

Dünya Robot Konferansı'nda çok kollu meyve toplama robotu da ilgi toplarken, izleyicilerin modern ve akıllı tarım kalkınmasına yönelik doğrudan bir anlayış geliştirmelerini sağladı.

Çok kollu meyve toplama robotunun araştırma projesinde görev alan Li Tao, "Robot kolu ve meyve toplama cihazları saatte 400 ila 500 adet meyveyi otomatik olarak toplama ve depolama kabiliyetine sahip. Verimliliği artırmak üzere tüm gün çalışabiliyor ve meyve hasarını büyük oranda azaltıyorlar" dedi.

Li, robotun Beijing'de ve Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde kullanılmakta olduğunu, ABD ve Avustralya gibi dış piyasalara da açılma planı yapıldığını kaydetti.

İsviçreli teknoloji ve mühendislik firması ABB Grup da konferansta destekçi robot kolunu tanıttı. ABB şirketinde satış danışmanı olan Du Haiquan, "Çin'in büyük bir pazar potansiyeli var. Shanghai'daki ABB fabrikası, Çin pazarına ve Asya Pasifik bölgesine ileri tekniklerle donatılmış kaliteli ürünler tedarik etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki ülkelerin eşgüdümlü kalkınmasının önemini vurgulayan Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu Başkanı Jose Vieira, "Robot endüstrisinin sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çin Elektronik Enstitüsü Genel Sekreteri Chen Ying ise, "Robot endüstrisi daha fazla alanda atılım yapmaya ve halkımıza daha fazla fayda sağlamaya devam edecek" diye konuştu.

Çin'in robot sektörünün faaliyet geliri 2022'de 170 milyar yuanı (yaklaşık 23 milyar ABD doları) aştı. Xin, "Robotlar dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, sağlık ve gıda güvenliği gibi ortak zorlukların çözüme kavuşturulması ve tüm dünyada daha çok insanın gelecekte daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamada hayati rol oynamalı" dedi.