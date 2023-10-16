Çinli Oukitel, dayanıklı çift ekranlı WP30 Pro modelini tanıttı

Çinli üretici Oukitel, dayanıklılık standartlarını karşılayan çift ekranlı WP30 Pro modelini tanıttı. 6,78 inç 120Hz FHD+ ekran, üçlü kamera modülü ve 11.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, 329.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Son zamanlarda birçok Çinli akıllı telefon üreticisinin "dayanıklı" cihazlar geliştirdiğini gördük. ABD ordusunun dayanıklılık standartlarını karşılayan MIL-STD-810 sertifikalı bu telefonlara bir yenisi daha eklendi. Çinli üretici Oukitel, çift ekranlı WP30 Pro modelini tanıttı.

Çift ekranlı Oukitel WP30 Pro neler sunuyor?

Oukitel WP30 Pro, piyasadaki en sağlam ve uzun ömürlü Android akıllı telefonlardan biri olmayı hedefliyor. 6,78 inç 120Hz FHD+ ekrana yer veren cihaz, arka tarafında ise üçlü kamera modülü ve flaşla çevrili başka bir ekrana daha sahip. Arka ekran vizör gibi kullanılabiliyor, bildirimleri, pil durumunu ve daha fazlasını gösteriyor.

Cihaz, gücünü Dimensity 8050 yonga setinden alıyorken 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla sunuluyor. Kutudan Android 13 ile çıkan WP30 Pro, kamera tarafında da beklenmedik seviyede başarılı. Buna göre 108 Megapiksel ana kameraya ek olarak 20 Megapiksel gece görüş ve 5 Megapiksel makro sensörler geliyor.

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Ancak cihazın en dikkat çeken noktası dayanıklılık oldu. Su/toz/basınç için IP68, IP69K sertifikalarına sahip olan WP30 Pro, ayrıca MIL-STD-810H desteğine de yer veriyor.

120W hızlı şarj destekli 11 bin mAh bataryadan besleniyor. Oukitel, sadece 15 dakika içinde yüzde 50 şarj olabileceğini iddia ediyor.

ÖzellikEkran6.78 inç 120Hz FullHD+ ekran Arka EkranPil durumu, müzik kontrolleri, bildirimler, adım sayacı, pusula gibi bilgileri gösterebilirKamera108MP ana + 20MP gece görüş + 5MP makro İşlemciDimensity 8050 yonga setiRAM12GBDepolama512GBİşletim SistemiAndroid 13Su ve Darbe DayanıklılığıIP68, IP69K, MIL-STD-810H sertifikalarıPil11,000 mAh pil (120W şarj desteği, 15 dakikada %50 doluluk)Fiyat 329.99 dolar

Çinli üretici, WP30 Pro'yu önümüzdeki ay satışa çıkaracak. İlk olarak Çin'de sunulacak Oukitel WP30 Pro 330 dolardan başlıyor.

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