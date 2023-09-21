Çinli otomobil üreticisi Nio, akıllı telefon sektörüne giriş yaptı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, akıllı telefon dünyasına yüksek donanımlı NIO Phone modeli ile giriş yaptı. Cihaz, arabaları kontrol etmek ve araba anahtarı görevini yerine getirmek için tasarlandı. NIO Phone, Çin'de satışa sunuldu.

Akıllı telefon dünyası kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Birçok şirket, bu dev sektörden pay almak için birbirleriyle yarışıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, sektörün son katılımcısı olmak için kolları sıvadı. NIO Phone tanıtıldı.

NIO Phone, 16 GB ve Snapdragon 8 Gen 2 ile sahne alıyor

Çinli EV otomobil üreticisi Nio, geçtiğimiz yılın ortalarında akıllı telefon dünyasına yüksek donanımlı bir cihaz ile giriş yapacaklarını duyurdu. Uzun süredir devam eden çalışmalar sona erdi. Donanımıyla dikkat çeken NIO Phone, sahne aldı.

Şirketin NIO Phone modelini tanıtma amacı, arabaları kontrol etmek ve araba anahtarı görevini yerine getirmek. Nio otomobille sorunsuz bağlantı yapan cihaz, markaya ait arabanın olmasını şart koşmuyor. Model, henüz Çin'de satışa çıktı.

Sudan ucuz dinamik adalı telefon: itel S23+ tanıtıldı!

ÖzellikNIO Phoneİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı Sky UIİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM12 GB, 16 GB (EP sürümü)Depolama512 GB, 1TBEkranHDR 10+, 120 Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük 6,7 inç OLEDKamera-OIS 50 Megapiksel IMX707 lens -50 Megapiksel IMX766 Ultrawide sensör -OIS 50 Megapiksel IMX890 telefotoPil5.200 mAhŞarj66W hızlı kablolu şarj, 50W hızlı kablosuz şarj ve 10W ters şarj desteği

Cihazın fiyatlandırma seçenekleri şu şekilde;

Performans Sürümü – 12 GB RAM + 512 GB depolama – 889 dolar

Ultimate Sürüm – 12GB RAM + 1TB depolama – 944 dolar

EP Sürümü – 16 GB RAM + 1 TB depolama – 1.026 dolar