Çinli otomobil üreticisi Nio, akıllı telefon sektörüne giriş yapıyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, akıllı telefon pazarına girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin AnTuTu'ya uğrayan cihazı, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Nio akıllı telefonunun üçüncü çeyrekte tanıtılması planlanıyor.

Akıllı telefon dünyası kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Birçok şirket, bu dev sektörden pay almak için birbirleriyle yarışıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, sektörün son katılımcısı olmak için kolları sıvadı. Cihaz, AnTuTu'ya uğradı.

Nio akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek

Çinli EV otomobil üreticisi Nio, geçtiğimiz yıl güçlü bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, geçen bir yılın adından akıllı telefonunu piyasaya sürmek için son dokunuşlarını yapıyor. AnTuTu'ya uğrayan cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Performans arenasında 1.36 milyondan fazla bir puan alan cihaz, Qulacomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülecek. Öte yandan Nio akıllı telefon, testlerde 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama seçeneğiyle görüldü.

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Gelen bilgilere göre cihaz, bu senenin üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Bazı kaynaklar cihazın Nio Phone ya da sadece Nio olarak sahne alacağını söylüyor. Android işletim sistemine sahip olacak akıllı telefon, 5G bağlantısı ve çift SIM kart yuvasına sahip olacak. Gelen bilgilere göre cihaz, şirketin elektrikli otomobilleriyle entegre bir şekilde çalışacak.

Nio CEO'su William Li, şirketin kendi akıllı telefonunu geliştirme planlarını ilk olarak geçtiğimiz yıl açıkladı. Elektrikli otomobil modelleriyle derin entegrasyon ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunacağını ifade etti. Nio Phone, geçtiğimiz günlerde Çin'de düzenleyici onayı aldı.

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