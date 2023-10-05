Çinli keşif ekibi Cho Oyu Dağı'na otomatik meteoroloji istasyonu kurdu

Çinli bir keşif ekibi Pazar günü ulaştıkları Cho Oyu Dağı'nın zirvesine ilk kez otomatik bir meteorolojik gözlem istasyonu kurdu. Kurulan istasyonla, son derece yüksek rakımlı bölgedeki iklim değişikliği özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

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1. Cho Oyu Dağı'na tırmanan Çinli keşif ekibinden çeşitli görüntüler

2. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan çeşitli görüntüler

Çinli bir keşif ekibi Pazar günü ulaştıkları Cho Oyu Dağı'nın zirvesine ilk kez otomatik bir meteorolojik gözlem istasyonu kurdu.

Kurulan istasyonla, son derece yüksek rakımlı bölgedeki iklim değişikliği özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Çin-Nepal sınırında yer alan Cho Oyu Dağı, 8.201 metre rakımıyla dünyanın en yüksek altıncı dağı.

Çinli bilim insanları Cho Oyu Dağı'na çıkarak, ilk kez dünyanın en yüksek zirvesi olan Qomolangma Dağı dışında 8.000 metreyi aşan bir zirveye tırmanmış oldu.

Cho Oyu Dağı'nın zirvesi, dünyanın en yüksek zirveleri arasında nadir görülecek şekilde bir futbol sahası gibi geniş ve enine bir alanı kapsıyor. Bu da meteoroloji istasyonunun kurulmasını ve onarılmasını kolaylaştırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cho Oyu Dağı Ana Kampı'ndan bildiriyor.(XHTV)