Çinli iPotisEdge Firması ETÜ'yü Ziyaret Etti

Enerji depolama teknolojileri ve akıllı enerji sistemleri alanında faaliyet gösteren Çin merkezli iPotisEdge firması, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Türkiye'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Enerji depolama teknolojileri ve akıllı enerji sistemleri alanında uluslararası faaliyet gösteren Çin merkezli iPotisEdge firması Yönetim Kurulu Başkanı Minjie Shi, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret etti.

Dünyanın en prestijli enerji fuarlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen EIF 2023 - Enerji Kongresi ve Enerji Depolama Teknolojileri Fuarı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan iPotisEdge Yönetim Kurulu Başkanı Minjie Shi, ülkemizde yapılacak yatırımlar hakkında iş birliği görüşmelerinde bulunmak üzere ETÜ'yü ziyaret etti.

ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve Dış ilişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Eyüphan Manay ile bir görüşme gerçekleştiren Minjie Shi, Türkiye'de yapılması planlanan yatırımları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmenin ardından Çinli konuklarına Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'ni (YUTAM) gezdiren ETÜ heyeti, burada enerji alanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri ve devam eden projeleri anlattı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulanan Rektör Yardımcısı Yetim, ilerleyen süreçte iPotisEdge firmasıyla iş birliği görüşmelerinin devam edeceğini belirtti. - ERZURUM