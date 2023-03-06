Çinli hava taksi firmasından yeni rekor!

Hava taksilerin Türkiye'de ve dünya da kullanılmaya başlanacağı dönemlere yakınız. Konuyla alakalı Çinli Autoflight yeni bir rekora imza attı.

Hava taksiler geçmişin ütopik fikirlerinden biri. Günümüz dünyasındaysa çokta uzak değiller. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerin ulaşım sorununu çözecek olan hava taksiler üzerine birçok firma çalışmalar yapıyor. Türkiye'den AirCar gibi startup şirketlerinin yanı sıra Çinli Autoflight gibi firmalarda bu fikir üzerinde kafa yoruyor.

Autoflight'dan 250 km ile hava taksi uçuş rekoru!

Çin'de bu yeni fikirle ilgili çalışmalar yapan Autoflight, yaptığı uçuş ile rekor kırdı. Şirketin tanıtım uçağı, yaptığı test uçuşunda tek şarj ile 250.3 kilometrelik uçuş yaptı. Dikey kalkış ve dikey iniş yapan hava araçları statüsünde bu mesafe bir ilk. Böylece Autoflight, dünya rekorlarına imzasını attı.

Çinli start up, bu başarıyla birlikte kısa ve orta mesafeli yolcu taşımacılığının artık mümkün olduğunu söyledi. Ardından bu başarılı uçuş ile birlikte hava taksileri her yerde görmeye başlayacağımızı da belirtti. Ayrıca Autoflight bu başarılı uçuşun tüm anlarını YouTube kanalında yayınladı.

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Bu konu Türkiye'de de büyük önem kazandı. Bilişim Vadisi şirketlerinden Türk AirCar firması da bu konuda çalışmalar yapıyor. Şirket otonom sürüş prensibiyle İstanbul'un iki yakası arasında havadan yolcu taşımacılığı yapmayı hedefliyor.

İki yaka arasındaki hem köprü hem de metro hatları yükünü hafifletmek isteyen firma prototiplerinin test uçuşlarını tamamlamak üzere. Ayrıca firma 23 Nisan 2023'te GalataPort'dan Üsküdar'a bir uçuş yapma planı içerisinde. Bu uçuşla birlikte AirCar'da son viraja girmiş olacak.

Hava taşımacılığı gerçekten mümkün mü?

Dünya genelinde belirttiğimiz üzere oldukça yaygın bir fikir oldu. Birçok firma konuyla alakalı plan ve projeler geliştirdi. Türkiye'de kendi yerli firmalarına bu konuda destek oluyor. Hedef ilk başta İstanbul'un iki yakasını birbirine havadan bağlamak.

Fikir gerçekten mümkün mü sorusuna ise tüm şirketler "evet" cevabını veriyor. Yaptıkları test uçuşları ve planlamalar ile de cevaplarını destekliyorlar. Bu fikrin ana temeliyse, drone ile yük yerine insan taşımayı baz alıyor. Yani otonom bir araç sizi istediğiniz yerden alacak ve istediğiniz yere konduracak.

Sistemde kullanılan araçlar drone mantığı ile çalıştığı için dikey iniş ve kalkışlara imkan sağlıyor. Yani herhangi bir pist veya hava sahasına ihtiyaç yok. İstanbul gibi oldukça dar sokaklara sahip bir şehir de bile kullanmak mümkün olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hava taksiyi gelecekte kullanmayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! Şirketin yayınladığı videoya aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz!