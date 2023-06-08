Çinli girişimci Guo Changchen, çocuklar için yapay zeka tabanlı öğrenme sistemleri geliştiriyor

Guo Changchen, Xiamen'de bulunan bir yapay zeka robotik şirketinin kurucusu. Şirketi, çocuklar için programlama, mantıksal düşünme, başlangıç eğitimi ve okul öncesi fiziksel uygunluk üzerine odaklanan dört çeşit oyun tabanlı öğrenme sistemi geliştirdi. Çin'deki 2.500'den fazla anaokulu halihazırda Guo'nun ürünlerini kullanıyor.

Guo Changchen, Çin'in güneydoğusundaki Xiamen'de bulunan bir yapay zeka robotik şirketinin kurucusu.

1999 yılında Japonya'daki bir üniversitenin yapay zeka bölümünden mezun olan Guo, bir Amerikan yazılım firmasında yıllarca çalıştıktan sonra Çin'e geri dönmeye ve kendi işini kurmaya karar verdi.

SES (Çince): GUO CHANGCHEN, Keeko Robot Teknolojisi Limited Şirketi'nin kurucusu:

"Çin'e dönüp kendi işimi kurmak bence doğru bir seçimdi. Yerel yönetim bize çok iyi iş ortamı sağladı. Kaynak geliştirme, yer seçimi ve vergi politikalarında destek sağladılar. Daha da önemlisi, ihtiyaçlarımızla ilgilenildi. Yerel yönetim, ürünlerimizin deneme amaçlı ilk kullanımını kolaylaştıran sürecin koordinasyonuna yardımcı oldu. Deneme amaçlı kullanımların ilk partisi sonrası artık binlerce anaokulu müşterimiz var."

Guo'nun şirketi, çocuklar için programlama, mantıksal düşünme, başlangıç eğitimi ve okul öncesi fiziksel uygunluk üzerine odaklanan dört çeşit oyun tabanlı öğrenme sistemi geliştirdi.

Çin'deki 2.500'den fazla anaokulu halihazırda Guo'nun ürünlerini kullanıyor. Ayrıca Singapur ve Japonya'daki bazı anaokulları da olası bir işbirliği arayışıyla şirketle temas halinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)