Çinli EHang, İspanya'da operasyon merkezi açtı

Çinli hava teknolojisi şirketi EHang, İspanya'da bir operasyon merkezi açarak EH216-S aracıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Merkez, Katalonya'nın havacılık idaresiyle UAM projeleri geliştirmek için stratejik bir anlaşma sonucunda açıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 31 Ekim 2023

1. Otonom hava aracının çeşitli görüntüleri

Çinli hava teknolojisi şirketi EHang, Salı günü İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya'daki Lleida-Alguaire Havalimanı'nda bir Avrupa operasyon merkezi açtı.

Merkezin açılışı sırasında EHang, EH216-S aracıyla bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Böylelikle onaylı elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracının (eVTOL) ilk uçuşu gerçekleştirilmiş oldu.

Şirketin verdiği bilgilere göre iki yolcu kapasiteli EH216-S, 30 kilometre uçuş menziline sahip ve saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

"Bu operasyon merkezinde konuşlandırılan EH216 hava aracımız, geniş bir operasyon deneyimi ve paha biçilemez değerde bilgi ve veri üretmemize imkan verecek."

Merkez, şirketin Katalonya'nın havacılık idaresiyle Avrupa Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) projeleri geliştirmek üzere bir stratejik anlaşma imzalamasından iki yıl sonra açılmış oldu.

"Bu havalimanı, gerçek bir havalimanı operasyon ortamıyla koordinasyon halinde insansız hava araçlarının tanıtım ve entegrasyonunu yapmak için yüksek deney odağına sahip bir ticari havalimanında konumlanma açısından mükemmel bir platform teşkil ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

(XHTV)