Çinli e-otomobil üreticisi XPeng'in yan kuruluşu Aeroht, 'uçan araba' X2 için test uçuşu gerçekleştirdi
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XPeng Aeroht tarafından geliştirilen 'uçan araba' X2, Çin'in kuzeybatısında test uçuşu gerçekleştirdi. Bu yılın başlarında insanlı uçuşlarına devam etmek için yetkililerden şartlı izin alan X2, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou Resort'ta test edildi.
Çinli e-otomobil üreticisi Xpeng'in yan kuruluşu olan XPeng Aeroht tarafından geliştirilen "uçan araba" X2, Sarı Nehir üzerinde test uçuşu yaptı.
Pazartesi günkü test uçuşu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou Resort'ta gerçekleşti.
Bu yılın başlarında XPeng Aeroht, "uçan araba" X2'in insanlı uçuşlarına devam etmek için yetkililerden şartlı izin aldığını duyurmuştu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhongwei'den bildiriyor.(XHTV)