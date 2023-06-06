Çinli e-otomobil üreticisi XPeng'in yan kuruluşu Aeroht, 'uçan araba' X2 için test uçuşu gerçekleştirdi

XPeng Aeroht tarafından geliştirilen 'uçan araba' X2, Çin'in kuzeybatısında test uçuşu gerçekleştirdi. Bu yılın başlarında insanlı uçuşlarına devam etmek için yetkililerden şartlı izin alan X2, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou Resort'ta test edildi.