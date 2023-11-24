Çinli DJI, tarım için yeni drone modellerini tanıttı

Çinli drone üreticisi DJI, tarımsal üretimi kolaylaştırmak üzere iki yeni drone modelini tanıttı. T60 tarım drone'u çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlarda kullanılabilecek işlevlere sahipken, T25P drone'u dağınık ve küçük arazilerde kullanıma uygun daha esnek ve hafif bir model olarak öne çıkıyor.

SHENZHEN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çinli drone üreticisi DJI, tarımsal üretimi kolaylaştırmak üzere birçok farklı senaryoda kullanılabilecek iki yeni drone modelini tanıttı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde yerleşik şirket, Perşembe günü düzenlenen ürün lansmanı basın toplantısında, arazi ilaçlama ve havadan tohumlama gibi işlevleri bulunan T60 tarım drone'unun çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceğini duyurdu.

T25P drone'u ise dağınık ve küçük arazilerde kullanıma uygun daha esnek ve elverişli, hafif bir model olarak öne çıkıyor.

Şirket verilerine göre, şirketin drone ürünleri bu yıl Çin'de toplam 650 milyon mu (yaklaşık 43,3 milyon hektar) büyüklüğündeki alanda tarımsal üretime destek oldu. Bu rakam, ülkenin toplam ekilebilir arazisinin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor.

DJI tarım droneları 100'den fazla ülke ve bölgede kullanılıyor.