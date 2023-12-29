Çinli BYD, Tesla'yı geride bırakmaya hazırlanıyor

Elektrikli otomobil endüstrisinde Çinli şirketler ön plana çıkmaya başladı. Son yıllarda dünyanın en çok satışını Tesla gerçekleştiriyor olsa da, BYD, yeni planlarıyla birinciliğe oynamak istiyor. İşte uygun fiyatlı elektrikli otomobilleriyle dikkat çeken BYD'nin gelir raporu.

Tesla ve BYD arasında neler oluyor?

BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geride bırakmaya hazırlanıyor. Hem uygun fiyatlı hem de yüksek teknoloji araçlara odaklanan şirket, son yıllardaki yükselişiyle dikkat çekti. Bu da Tesla'yı geride bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor.

BYD'nin 2023'teki küresel araç teslimatının Eylül döneminde 500 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor. Buna karşılık Tesla ise aynı dönemde yaklaşık 545 bin elektrikli araç teslim etti. Ancak BYD'nin her çeyrekte 100 binden fazla araç sevkiyatı yapması, son çeyrekte Tesla'yı geçebileceğini ortaya koydu.

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Tesla'dan daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretmesiyle bilinen BYD, uluslararası değerlendirmelerde de son derece iyi performans gösterdi. Örneğin Dolphin ve Atto 3 modelleri, Yeni Zelanda'da Yılın Otomobili ödüllerini kazandı.

BYD'nin Eylül ayından bu yana Türkiye'de de satış yaptığını belirtmek gerekiyor. Atto 3 isimli SUV'siyle ülkemize giriş yapan şirket, 1 milyon 690 bin TL'den satış gerçekleştiriyor.

Tesla ikonik bir marka olmaya devam etse de, fiyatlandırmasıyla Çinli markaların gerisinde kaldı. BYD gibi şirketler, 30 bin doların altında araçlar sunarak elektrikli araçları çok daha geniş bir kitleye yaymayı başardı.

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