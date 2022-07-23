Çinli bilim insanlarından önemli keşif!

Çinli bilim insanları, pirinç ve buğday gibi mahsullerde fotosentez ve azot kullanımının verimliliğini bir üst seviyeye çıkarma ve tahıl verimini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip bir gen buldular. Keşfi yapan bilim insanları, ilgili genin tarımsal üretkenliği artırmak ve kaynakların daha verimlik kullanılması için kritik bir rol oynayabileceğine ve en önemlisi gıda güvenliğine katkıda bulunabileceğine inanıyorlar.

Tahıl verimini artıracak gen heyecan yarattı

Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne (CAAS) bağlı Mahsul Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yönetilen bir ekip tarafından geliştirilen keşif, Pekin Saatiyle Cuma günü akademik dergi Science'da yayınlandı.

Araştırma ekibinin lideri Zhou Wenbin, 1960'lı yıllardan bu yana yeni çeşitlerin yetiştirilmesi, yetiştirme ve yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla mahsul verimliliğinde önemli bir artış kaydedildiğini söyledi. Ayrıca son yıllarda mahsullerin birim alan veriminin de yavaş yavaş arttığını sözlerine ekledi.

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Wenbin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Mahsul veriminin ve azot kullanım verimliliğinin daha da iyileştirilmesini koordine etmek için yeni yöntemler bulmamız gerekiyor.

Bu noktada mısırın farklı fotosentez yollarından dolayı pirinç ve buğdaydan çok daha yüksek bir verime sahip olduğu bulgusu tespit edildi.

Araştırma ekibi, mısırda fotosentez ile ilişkili 118 transkripsiyon faktörünü inceledi ve benzer dizilerle pirinçteki ilgili genleri analiz etti. Sonunda hem hafif hem de düşük nitrojen koşullarına yanıt veren anahtar geni OsDREB1C'yi tanımladılar ve böylece genin hem fotosentezi hem de nitrojen kullanımını modüle ettiğini tespit ettiler.

Araştırmacılar, genetik mühendisliği teknolojisiyle iki pirinç çeşidinde OsDREB1C genini geliştirirken, bu bağlamda 2018'den 2022'ye kadar pek çok farklı alanda -Pekin, Hangzhou ve Sanya- üç farklı bölgede saha denemeleri gerçekleştirdiler. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Zira iki pirinç çeşidinin de verimi yüzde 30'dan fazla arttı ve büyüme süreleri kısaldı.

Bunun dışında bir buğday çeşidi üzerinde yapılan deneyde ise OsDREB1C geninin verimliliği yüzde 17'den fazla artırdığı ve büyüme süresini üç ila altı gün aralığında kısalttığı gözlemlendi. Sonuç olarak araştırmalar ilgili genin verimi artırma ve büyüme süresini kısaltma işlevine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

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