Çinli Bilim İnsanları Okyanus Termal Enerjisiyle Elektrik Üretim Cihazının Açık Deniz Testini Tamamladı

GUANGZHOU, 12 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ve mühendisler, Güney Çin Denizi'nde okyanus termal enerjisiyle elektrik üretim cihazının açık deniz testini tamamladı.

Çin Jeolojik Araştırmaları'nın doğrudan kontrolü altında Guangzhou Deniz Jeolojisi Araştırmaları tarafından geliştirilen 20 kilovat gücündeki cihaz, testin tamamlanmasının ardından ülkenin güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya iade edildi.

Cihaz, test sırasında 4 saat 47 dakika boyunca elektrik üretti ve 16,4 kilovatlık maksimum güç verimine ulaştı.

Guangzhou Deniz Jeolojisi Araştırmaları'nda kıdemli bir mühendis olan Ning Bo, "Bu açık deniz testi, yerli olarak geliştirilen okyanus termal enerjisiyle elektrik üretim sisteminin teorik uygulanabilirliğinin yanı sıra pratik uygulanabilirliğini de teyit etti. Böylece Çin'in okyanus termal enerjisini geliştirme ve kullanma yolculuğunda, arazi testinden açık deniz uygulamalarına kadar, kritik bir aşama kat edilmiş oldu" dedi.

Okyanus termal enerjisi, yüzey ve derin deniz suyu arasındaki ısı farkını kullanarak elektrik üreten yenilenebilir bir enerji kaynağı olma özelliğini taşıyor. Ning'e göre Çin, okyanus termal enerji rezervleri açısından zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen ilgili araştırmalar daha önce laboratuvar ve arazi testi aşamasında kalmıştı.