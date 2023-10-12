Çinli Bilim İnsanları Jiuzhang 3.0 Kuantum Bilgisayarını Tanıttı

Çinli bilim insanları, Jiuzhang 3.0 kuantum bilgisayar prototipini tanıtarak, fotonik kuantum bilgisayar teknolojisinin sınırlarını zorladı. Jiuzhang 3.0 bilgisayarı, Gauss bozonu örnekleme problemlerini bir milyon kat daha hızlı çözebiliyor.

Dosya Boyutu: 39.52MB

1. ANONS (İngilizce): ZHENG, Xinhua'nın dijital muhabiri

2. Jiuzhang 3.0 bilgisayarından çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): ZHENG, Xinhua'nın dijital muhabiri:

"Ben Xinhua Haber Ajansı'nın dijital muhabiri Zheng. Gelin, bugün Jiuzhang 3.0 bilgisayarının içine girelim ve Çin'in yeni kuantum bilgisayar prototipini birlikte keşfedelim."

Çinli bilim insanları Çarşamba günü 255 foton algılayan Jiuzhang 3.0 kuantum bilgisayar prototipini tanıtarak, fotonik kuantum bilgisayar teknolojisinin sınırlarını bir kez daha zorladı.

Tanınmış Çinli kuantum fizikçisi Pan Jianwei liderliğindeki araştırma ekibi, Gauss bozonu örnekleme problemlerini dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından 10 katrilyon kat daha hızlı çözen bir kuantum hesaplama becerisini başarıyla elde etti.

Çözümü zor klasik bir problem olan Gauss bozonu örneklemesi, bu çalışmada iyi tanımlanmış bazı görevlerin çözümünde kuantum hesaplama hızını göstermesi açısından son derece etkin bir örnek olarak seçildi.

Çalışma, Beijing zaman dilimine göre Çarşamba günü, Physical Review Letters dergisinde çevrimiçi yayımlandı.

Son teknoloji ürünü tam klasik simülasyon algoritmasına göre Jiuzhang 3.0 bilgisayarı, Gauss bozonu örnekleme problemlerini bir önceki model olan Jiuzhang 2.0 bilgisayarından bir milyon kat daha hızlı çözüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)