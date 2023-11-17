Çinli Bilim İnsanları Aşırı Sıcak ve Soğukta Çalışabilen Lityum Bataryayı Tanıttı

Çinli bilim insanları, yeni geliştirdikleri aşırı soğuk ve sıcakta çalışabilen lityum bataryayı tanıttı. Batarya, enerji yoğunluğunun yüksek olması ve hızlı şarj performansıyla dikkat çekiyor.

SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Devam eden Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'nda (CHTF), Çinli bilim insanları, yeni geliştirdikleri aşırı soğuk ve sıcakta çalışabilen lityum bataryayı tanıttı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüleri'nden (SIAT) bataryayı geliştiren tasarımcı Jiang Chunlei'nin verdiği bilgilere göre bu lityum batarya, eksi 70 santigrat derece gibi son derece düşük ve 80 santigrat derece gibi son derece yüksek sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Jiang'ın grubunun tasarladığı yeni alüminyum bazlı kompozit anot malzeme ve farklı senaryolarda kullanılan çoklu elektrolitler, bataryanın çalışma sıcaklığı aralığını önemli ölçüde artırıyor.

Enerji yoğunluğunun, geleneksel lityum iyon bataryalarının yoğunluğunun yüzde 13-25 üzerinde olması da bataryanın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Mükemmel bir hızlı şarj performansına da sahip olan batarya 20 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Batarya, pahalı nano ölçek malzeme kullanan bataryalara göre yüzde 10 ila 30 daha ucuza üretilebiliyor.

Jiang, bataryanın Çin'in kuzeydoğusundaki bir dağıtılmış enerji depolamaya yönelik bir tanıtım projesinde test edildiğini söyledi.

SIAT'ye göre bataryanın, elektrikli araçların soğuk kış havalarındaki batarya ömrünün azalması sorununu çözmesi bekleniyor.

Beş gün sürecek Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, Çarşamba günü Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de başladı. 1999 yılında düzenlenmeye başlayan yıllık fuar, Çin'de bilim ve teknoloji konusundaki en büyük ve en etkili fuarlardan biri.