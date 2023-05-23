Çinli bilim insanları, 3 boyutlu yazdırılan jel kullanarak doku benzeri kültürlü balık filetoları geliştiriyor

Çinli bilim insanları, balık kas lifleri ve yağ hücrelerini 3 boyutlu yazdırılan jel ile birleştirerek, insanların tüketimi için doku benzeri kültürlü balık filetoları geliştirmeye çalışıyor. Bulguları npj Science of Food dergisinde yayımlanan araştırmada, balık hücre kültürünün hayvan kök hücreleri aracılığıyla yapay ortamda hücre çoğalması ve farklılaşması sürecinden ibaret olduğu açıklandı.

Araştırma ekibinden Liu Donghong, "Araştırma, gelecekte et ve hayvansal protein tedariki için potansiyel olanaklar sunuyor ve deniz balığı kaynaklarının korunması açısından önemli sonuçlar doğuruyor" dedi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi laboratuvarında üretilen doku benzeri kültürlü balık filetosu, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhejiang Üniversitesi/Xinhua aracılığıyla)

HANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Deniz ürünleri, hem lezzeti nedeniyle hem de çeşitli proteinler, omega-3 yağ asitleri ve mikro besinler açısından zengin olmasından ötürü pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bununla birlikte, artan insan nüfusuna çevresel sıkıntılar ve iklim değişikliği gibi faktörlerin de eklenmesiyle, son yıllarda deniz ürünü kaynaklarında aşırı tüketim gerçekleşti.

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu soruna bir çözüm bulmak üzere balık kas lifleri ve yağ hücrelerini 3 boyutlu yazdırılan jel ile birleştirerek, insanların tüketimi için doku benzeri kültürlü balık filetoları geliştirmeye çalışıyor.

Zhejiang Üniversitesi ile Dalian Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, bulgularını kısa süre önce npj Science of Food dergisinde yayımladı.

Bilim insanları ilk olarak, lezzeti ve besin zenginliği ile bilinen göçmen bir ılıman iklim balığı olan Larimichthys Crocea balığından kas ve yağ kök hücrelerini izole etti.

Ekip daha sonra ilgili iki sinyal yolağını düzenleyerek, balık uydu hücrelerinin (PSC) miyojenik farklılaşmasını sağladı.

Balık hücresinin tutunması ve büyümesi için destekleyici malzeme olan 3 boyutlu iskele, PSC'lerle karıştırılmış jelatin bazlı jel ile yapıldı. Çoğalma ve farklılaşma gerçekleştikten sonra kas iskelesi, doku benzeri balık filetoları oluşana kadar kültürlü balık yağı hücreleri ile dolduruldu.

Araştırma ekibi, balık hücre kültürünün aslında hayvan kök hücreleri aracılığıyla yapay ortamda hücre çoğalması ve farklılaşması sürecinden ibaret olduğunu açıkladı.

Filetoların üretim süreci 17 gün sürdü. Kültürlü etler ve doğal kas dokuları arasında kas ve yağ hücreleri, yumuşaklık ve yapışkanlık, dayanıklılık veya esneklik açısından bariz bir fark gözlenmedi.

Bununla birlikte araştırma ekibine göre, hücre kültürlü balıkların insanların tüketimine sunulabilmesi için çok sayıda güvenlik aşamasından geçmesi gerekiyor.